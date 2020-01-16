選完了謠言還在傳　蘇貞昌指示中選會：積極澄清！





▲蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選11日落幕，蔡英文順利以歷史新高817萬票連任總統。選舉結束了，不少惡意謠言卻沒有中斷，對此，行政院長蘇貞昌16日在院會中指示中選會，一定要積極澄清。

蘇貞昌表示，第15任總統、副總統及第10屆立法委員二合一選舉已在1月11日平順圓滿落幕，台灣再次向世界證明台灣成熟的民主制度。

不過，蘇貞昌提到，雖然選舉已經落幕，還有一些社團群組中還在流傳的不實謠言，請中選會與有關部會積極澄清，加以杜絕。另有極少數投開票所的選務人員，違反計票標準作業程序，引發民眾對開票公平、公正性的疑慮，請中選會特別注意，製成教案，強化地方選委會的相關訓練，務必避免類似情況再次發生。

蘇貞昌指出，這次選舉中選會推出多項選務革新措施，包含：調降每個投開票所選舉人數、增設1,340個投開票所，增設領票處、讓兩條動線同時進行等，也增加圈票遮屏為4到6個，讓排隊等待領票時間能夠縮短、投票速度能夠加快；另外，如果是行動不便的老人、身障者，或是抱著幼兒的父母，工作人員都會機動引導其免排隊領投票。

蘇貞昌說，整體而言，除了第一波開始投票者稍有等候些許時間外，幾乎没有再抱怨像上次選舉那樣的大排長龍、等待多時的情形，全部開票作業也在當晚10點完成。中選會從過去的經驗中記取教訓，改善投票動線規劃、改進各個作業環節，並推出貼心服務，值得肯定。

蘇貞昌提到，台灣民主得來不易，本次近7成5的投票率，是近8年來最高，可以看出國人特別珍惜手中選賢與能的這寶貴一票。儘管目前台灣社會對國家的認同與想像仍存有些許歧異，但民主的選舉，就是這個國家所有人民共同肯認的最大公約數。

蘇貞昌強調，台灣的民主選舉，走到現在，這麼龐雜的選務工程，不只過程平和，沒有出現重大瑕疵，也因為公開、透明，每一個人都可以參與監票，所以無論是當選者或落選者，都能很有風度接受選舉結果，彼此祝賀，這都是政府長年來努力下，國人民主素養提升的良好結果，值得為台灣民主感到驕傲。