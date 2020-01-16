韓國瑜「可憐哪」敗選後成流行用語！PTT引爆哏圖熱　嘲諷滿點：腦中浮聲音

網搜小組／鄺郁庭報導

韓國瑜去年在12月29日的辯論會上大爆走，不只痛批多家媒體沒水準，各種「金句」讓人印象深刻，近期臉書上就有許多網友將他一句「可憐哪」掛在嘴邊。PTT鄉民紛紛發文「『可憐哪』是新的流行用語嗎？」「為什麼『可憐哪』現在才紅起來？」還有人要蓋「可憐哪」推圖樓，讓PTT也掀起一陣「可憐哪」熱潮。

本站日前曾報導《韓國瑜辯論會金句大爆走 「處男」、身材「五長五短」、再諷馬英九「軟」》，韓國瑜當時是國民黨總統候選人，媒體提問階段痛批《蘋果日報》、《中央社》沒水準，《三立新聞》也被酸改名「兩立」。在最後結論階段，韓國瑜也不忘諷刺總統蔡英文「空」，像是吃一碗蚵仔麵線找不到蚵仔。

其中，媒體提問階段，《中央社》總編輯詢問如何維護主權，韓國瑜回答中，一句「親愛的中央社總編輯，你自己的問題都已經把台灣狹窄化，可憐啊（哪）！」該句「可憐哪」在事隔將近1個月，成為越來越多人的口頭禪，先是臉書上留言各種「可憐哪」，接下來PTT也開始這波熱潮。

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▲韓國瑜一句「可憐哪」引發熱潮。（畫面來源／公共電視）

網友紛紛在PTT發文問卦「『可憐哪』是新的流行用語嗎？」文中表示，去年年中流行用語是「傻眼貓咪」，年底「是在哈囉」，「而現在不管是大街小巷大家都在用『可憐哪』」，想問這句話是不是現代年輕人最新的流行用語。

還有鄉民問「為什麼『可憐哪』現在才紅起來？」，「『可憐哪』一詞從2020年總統大選辯論時，就已被候選人之一的韓國瑜提出，惟事隔至今，該詞才被廣泛使用，造就這個時間差的原因，到底是什麼啊？嘸八卦某@@」。

留言引發一陣熱論，網友紛紛表示，「那個嘴臉，現在看很嘲諷阿XD」、「選輸才諷刺啊」、「因為講這句話的人輸超慘，可憐哪！」大部分的人則是用這句話做出各種哏圖，「看到圖我腦中就浮現聲音，嘲諷度滿點」、「辯論會這實在太經典了，滿滿的不屑」、「笑死，我覺得可以做一整集的line貼圖。」

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