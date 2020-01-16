　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓國瑜「可憐哪」敗選後成流行用語！PTT引爆哏圖熱　嘲諷滿點：腦中浮聲音

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／鄺郁庭報導

韓國瑜去年在12月29日的辯論會上大爆走，不只痛批多家媒體沒水準，各種「金句」讓人印象深刻，近期臉書上就有許多網友將他一句「可憐哪」掛在嘴邊。PTT鄉民紛紛發文「『可憐哪』是新的流行用語嗎？」「為什麼『可憐哪』現在才紅起來？」還有人要蓋「可憐哪」推圖樓，讓PTT也掀起一陣「可憐哪」熱潮。

本站日前曾報導《韓國瑜辯論會金句大爆走 　「處男」、身材「五長五短」、再諷馬英九「軟」》，韓國瑜當時是國民黨總統候選人，媒體提問階段痛批《蘋果日報》、《中央社》沒水準，《三立新聞》也被酸改名「兩立」。在最後結論階段，韓國瑜也不忘諷刺總統蔡英文「空」，像是吃一碗蚵仔麵線找不到蚵仔。

其中，媒體提問階段，《中央社》總編輯詢問如何維護主權，韓國瑜回答中，一句「親愛的中央社總編輯，你自己的問題都已經把台灣狹窄化，可憐啊（哪）！」該句「可憐哪」在事隔將近1個月，成為越來越多人的口頭禪，先是臉書上留言各種「可憐哪」，接下來PTT也開始這波熱潮。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（畫面來源／公共電視）

▲韓國瑜一句「可憐哪」引發熱潮。（畫面來源／公共電視）

網友紛紛在PTT發文問卦「『可憐哪』是新的流行用語嗎？」文中表示，去年年中流行用語是「傻眼貓咪」，年底「是在哈囉」，「而現在不管是大街小巷大家都在用『可憐哪』」，想問這句話是不是現代年輕人最新的流行用語。

還有鄉民問「為什麼『可憐哪』現在才紅起來？」，「『可憐哪』一詞從2020年總統大選辯論時，就已被候選人之一的韓國瑜提出，惟事隔至今，該詞才被廣泛使用，造就這個時間差的原因，到底是什麼啊？嘸八卦某@@」。

留言引發一陣熱論，網友紛紛表示，「那個嘴臉，現在看很嘲諷阿XD」、「選輸才諷刺啊」、「因為講這句話的人輸超慘，可憐哪！」大部分的人則是用這句話做出各種哏圖，「看到圖我腦中就浮現聲音，嘲諷度滿點」、「辯論會這實在太經典了，滿滿的不屑」、「笑死，我覺得可以做一整集的line貼圖。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
導遊「韓我真的投不下去」　她淚曝：小英上了我爸媽也失業了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看診插隊0告知！皮鞋哥接著視訊會議「全程撂英文」...他一看更火：好像很X

95％來自好市多！巧手人妻花半年完成「便當圖鑑」　網跪：好像日本媽媽

台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

今年過年拒絕當沙發馬鈴薯　「利百代彩筆文創館」超巨型鉛筆＋老饕推薦美食等你來打卡

年前聰明大掃除　避開肩頸痠痛硬梆梆

高市府新年賀卡...刮開寫「恭喜發財，紅包拿來」！網全傻眼

勇者試喝「5毒蛇酒」！沒掛急診「一小杯硬整天」　30年更強蛇頭酒曝光

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

看診插隊0告知！皮鞋哥接著視訊會議「全程撂英文」...他一看更火：好像很X

95％來自好市多！巧手人妻花半年完成「便當圖鑑」　網跪：好像日本媽媽

台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

今年過年拒絕當沙發馬鈴薯　「利百代彩筆文創館」超巨型鉛筆＋老饕推薦美食等你來打卡

年前聰明大掃除　避開肩頸痠痛硬梆梆

高市府新年賀卡...刮開寫「恭喜發財，紅包拿來」！網全傻眼

勇者試喝「5毒蛇酒」！沒掛急診「一小杯硬整天」　30年更強蛇頭酒曝光

跨年夜勾已婚少校直奔摩鐵！激戰聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

Google母公司Alphabet踏入兆元俱樂部！市值達1兆美元　全美第四大市值企業

看診插隊0告知！皮鞋哥接著視訊會議「全程撂英文」...他一看更火：好像很X

永和變態「冒充FHM」誘拍大尺度！拉褲露臀給1000元　疑犯圖曝光

我女子棒球世界第3！僅次日、加　大陸等6國首度上榜　

CBA／劉錚擺脫前場低迷　廣廈35分打爆江蘇

大陸總人口突破14億！　65周歲以上老人「佔12.6%」

冰箱要常駐什麼…他喊「沒蛋塔就浪費」！網點名這2樣：家裡一定必備

Google台「第一號員工」簡立峰月底退休　營運將轉多主管制

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

館長雞排來了　北中南6場地點曝

老闆當洗碗黑工、吃大麥克　苦讀拿到美電腦碩士

陸客自由行「歸0」　業者：會很慘

窮到母女共吃一碗滷肉飯！她拚上台大機械淚謝媽媽

2020「會找到理想工作」3星座　翻身機會來了！

烏魚子微波10秒炸開！她看「黑灰產物」嚇傻

環狀線春節後通車　荷包、時間全都省！

冷氣團來襲苗栗以北急凍　「越晚越冰」下探11℃

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

麻古再推「芝芝草莓」　區域限定新品

師大人專屬　Google硬碟無限容量

更多熱門

相關新聞

韓國瑜辦公室澄清「不喝酒睡不著」非事實　爆料人謝金河回應了

韓國瑜辦公室澄清「不喝酒睡不著」非事實　爆料人謝金河回應了

財信傳媒集團董事長謝金河因昨日「韓國瑜每天都要喝酒，不喝睡不著」一番話引起討論，韓國瑜辦公室甚至於深夜急忙發生明澄清，對於韓辦的聲明，記者致電謝金河本人詢問，謝金河僅回覆，「人家有回應就好了，謝謝、謝謝」。

高雄戶所大當機　網酸韓國瑜

高雄戶所大當機　網酸韓國瑜

蔡詩萍：韓國瑜理當接受市民信任投票

蔡詩萍：韓國瑜理當接受市民信任投票

蘇貞昌自評：同婚、有豬肉吃　人民最有感

蘇貞昌自評：同婚、有豬肉吃　人民最有感

選完了謠言還在傳...蘇貞昌指示中選會：積極澄清！

選完了謠言還在傳...蘇貞昌指示中選會：積極澄清！

關鍵字：

韓國瑜可憐哪辯論會PTT

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面