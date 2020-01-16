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蔡英文勝選後盾！蘇貞昌自評：「有豬肉吃」人民最有感

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▲蘇貞昌。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

1月11日的總統大選，總統蔡英文以817萬票的歷史紀錄順利當選連任。行政院長蘇貞昌率領行政團隊總辭後，接受蔡英文慰留，將持續帶領蘇內閣拚政績。蘇貞昌在16日的行政院會中自評，上任一年以來，除了堅持同婚，讓人民最有感的一件事就是「有豬肉吃」。

蘇貞昌在院會中表示，這次的選舉結果，不只是因為總統捍衛台灣主權、守護民主，也代表這3年半來總統的施政，獲得人民的支持，同時也是國人對於行政團隊的努力給予肯定。

蘇貞昌提到，要感謝立法院朝野各黨團立委，過去一年在國會通過諸多福國利民、讓國家繼續進步的重大法案，特別感謝民進黨團的委員，在推動婚姻平權上一起努力，沒有退縮，在歷史的關鍵時刻，堅持對人權的保障，儘管在這次選舉過程中，同樣也遭到不同陣營候選人以反同議題進行政治操作，但選舉結果證明，進步價值是可以勇敢堅持的。

蘇貞昌說，要感謝林全院長、賴清德院長，為多項施政打下堅實的基礎，在過去一年，可以陸續展現施政成果。在這一年間，行政院一共核定重大計畫就有255件，超過百億元的就有40件以上，可見是多麼不簡單。也要感謝世界多個理念相同的民主國家，長年在國際社會上，對於台灣的支持與協助，總在台灣國際空間被限縮、打壓之際，為我發聲，美國更透過多項實質協助，無論是友台法案、軍售案，乃至於共同打擊錯假訊息等。

蘇貞昌提及，今天是上任第367天，去年差不多就是這個時候，自己再次接下行政院院長，在一樓大禮堂交接印信時，就期勉大家「成績是一切，人民有感才是王道」，「不論是拚經濟、拚治安，或者像山林解禁這樣的議題，我們都審時度勢，提出整套的制度（比如投資台灣三大方案），並集合團隊力量共同推動，就像「守住非洲豬瘟」，讓國人還有豬肉可吃，這是我到任何場合宣講時，人民最有感的一件事。」

針對這次大選結果，蘇貞昌說，這是人民給的很大的鼓勵，也代表對政府有更深的期待，對於施政的努力與成績，人民都看得見，且有智慧判斷，人民會透過選舉，給政府無情的評價，但也從來不吝於給你機會，這就是台灣民主最可貴的地方。

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