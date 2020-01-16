春節開心遊台東！南迴改隧道限車種行駛　注意舊台9區間測速

▲南迴改隧道，僅限「大客車、小客車及小貨車」通行。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

台東縣警察局為使縣民能安心歡渡春節，局長邱文亮在春節前夕，透過廣播電台、電視等媒體表達台東縣警察局在春節期間維護治安、交通的決心，期盼全體縣民及入境遊客均能平安、圓滿的歡渡春節。

邱文亮表示，在治安方面將加強執行「掃黑、緝毒、打詐」等重點工作，提醒鄉親千萬不要公然聚賭，法律無假期，也請民眾錢也不要露白，防止被騙、被搶或被偷。如有發現以上情形，請撥打110或165防詐專線，請警察處理。交通方面，南迴公路拓寬及南迴改隧道開通後，大年初二及初三是交通尖峰時期，提醒縣民，在當天盡早出門並耐心駕駛。另外南迴改隧道，僅限「大客車、小客車及小貨車」通行，其他車輛、包括機車，仍沿台九線舊省道（現改稱台九戊線）行駛。舊台9線3.9公里至9.9公里路段實施區間測速，車速限制為每小時40公里以下，駕駛人請遵守速限，避免受罰。

▲台東縣警察局局長邱文亮希望民眾春節遊台東都能平安、圓滿。（圖／台東縣警察局提供）

池上伯朗大道、多良火車站、都蘭水往上流、初鹿村通往初鹿牧場的路口、台東市中央市場周邊、綠色隧道及金崙橋南北端等地段，也都是春節期間易塞車的路段，駕駛朋友耐心駕駛並聽從員警指揮，如發現塞車、交通事故等狀況，請撥打110或0800000123路況即時報導專線反應。

台東縣警察局也在春節期間提供熱心服務，除持續推動貼心的社區服務、協尋失蹤人口、急難救助、舉家外出、護鈔及機動派出所等全方位安全服務工作；此外在台9及台11線沿線計有17個分駐（派出）所設置鐵馬驛站，歡迎車友使用。

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