春節大掃除「3吉日」！專家曝除晦開運祕笈　掃對旺整年

▲春節過年只要挑對3個風水吉日打掃，便能順勢百無禁忌，開運又旺家。（圖／CFP，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

台灣俗語說「大拼厝，才會大富貴」。過年除舊布新是大事，一整年的風水氣運都會被影響，千萬馬虎不得。易經財經專家陶文表示，除舊布新最重要的是將累積一整年的讓人不順、不舒服的晦氣通通去除，同時將家中較少開啟、打掃的角落好好清潔一番，讓陽氣順利進入家中每個角落。今年過年「除舊布新」他建議在「3個吉利合宜」的日子裡，選對時辰大掃除，有助於去晦運、開運納福一整年。

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易經財經專家陶文老師在風水堪輿已有逾40年的經驗，他在【2020鼠年開財運賺大錢】一書中指出，大掃除好比動工一樣，最好要選時辰，只有在對的時間做對的事，才能順勢運用風水開展新年開運大計，農曆年最適合「除晦、接旺」的特殊日辰如下：

一、陽曆1月12日星期日（臘月十八日）歲德日，大利大掃除，除晦轉運。

二、陽曆1月17日星期五（臘月廿三日）「月破日」，大掃除，大利除晦轉運。

三、陽曆1月18日星期六（臘月廿四日）大拼厝，才會大富貴，大掃除吉日。

陶文指出，傳統習俗中的「送太歲」相當重要，送走舊太歲，感激過去一年的庇祐和協助，盡快打掃完後，才能再迎來新太歲坐鎮，因此「送神早，接神晚」最恰當，讓神明早日放假，才能百無禁忌展開一系列打掃神龕、 清魨等工作，最好在臘月廿四日（1/18）的清晨子時（零點至1點）送神，方便稍後的打掃工作進行。

不過，因為現代人生活繁忙，延後送神也無礙，心誠則靈最重要。由於臘月廿八日（1/22）這天十分吉利，是擁有「歲德吉星」和「六合吉星」照拂的「天赦日」，辰時及巳時（早上7點至11點）也是理想的送神日。早期社會主要是送「灶神」，不過現代較少人會祭拜灶神，因此送神演變成了「送百神上天」的禮儀。

為了讓神祇到天庭幫忙說好話，祭拜供品中必備糖果，而且最好是甜度高的蜜糖，並準備鮮花（一對）、發糕（三個）、水果（三樣，每一樣都必須是奇數）。金紙方面，則可請金紙店幫忙打理，不過記得提醒店家也準備「天馬金」和「甲馬」，備妥神明的交通工具。

本文節錄自【2020鼠年開財運賺大錢】一書