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東森購物過年前夕慈善義捐　再加碼2003尾白鯧為弱勢家庭添好菜

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▲暖心又暖胃！東森購物捐義賣所得 再加碼2003尾白鯧為弱勢添好菜。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼新北市政府社會局X東森購物《年年有餘》暨幸福市集 義賣活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森購物執行長彭鴻珷（左）代表捐予幸福市集義賣所得50萬元現金以及950盒白鯧，由新北市社會局長張錦麗（右）接受捐贈，後續將全數提供給新北市弱勢家庭。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

在農曆春節前夕送上滿滿的溫暖，東森購物響應新北市好日子愛心大平台，16日於新北市政府捐贈幸福市集義賣所得50萬元現金，予雙和社福中心做為急難求助金使用之外，另再加碼捐出950盒白鯧共計2003尾，將全數提供給新北市弱勢家庭，讓他們的團圓飯桌上添好菜、過好年。

適逢東森購物成立20週年，同時東森慈善基金會也即將迎來20年，有感於「取之於社會、用之於社會」，東森集團特別擴大送愛規格升級公益2.0，積極投入多項公益活動，包括全台老人院關懷巡迴活動、偏鄉學童「愛的早餐」公益計劃，以及將雙11電視購物特別日所得捐助長照專車等，去年12月也投入大量人力、物力參與了「新北幸福市集」活動，受到廣大民眾熱烈回應，最後將商品義賣所得現金50萬元全數捐出，新北市社會局將用來協助照顧中和、永和等地區的弱勢民眾。

▲▼新北市政府社會局X東森購物《年年有餘》暨幸福市集 義賣活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼新北市政府社會局X東森購物《年年有餘》暨幸福市集 義賣活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森購物、新北市社會局希望透過此次捐贈，能夠讓弱勢家庭溫暖過好年。

此外，過年團圓飯必備「魚」這道菜，象徵年年有餘，其中，發音有「昌隆」、「昌盛」等吉祥意味的白鯧魚，在過年期間特別熱銷，但因價格翻漲，婆媽們採買時也有所考量，但在農曆春節即將到來之際，東森購物再加碼一口氣捐贈2003尾白鯧，如此大手筆，全是為了給弱勢貧寒的家庭添菜過好年，而後續將分贈給新北市的弱勢民眾、身障家庭等，一同享用充滿祝福與幸福的佳餚，感受到溫暖年節氛圍。

▲▼新北市政府社會局X東森購物《年年有餘》暨幸福市集 義賣活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森購物加碼捐2003尾白鯧，為弱勢貧寒的家庭添好菜。

東森購物執行長彭鴻珷表示，東森購物總部位於新北市中和區，集團設有東森慈善基金會，多年來致力於將公益與服務結合，也與新北市政府有長期合作，除了響應「新北幸福市集」愛心義賣，這次再捐出過年時最熱銷的白鯧魚，期望取得這份物資的民眾能夠過一個好年，而東森未來將持續投入公益，也希望每個企業在行有餘力之時，能夠一起關懷社會，幫助需要的人。

新北市社會局長張錦麗表示，農曆年關將近，對於許多辛苦的弱勢民眾、團體或族群來說，卻是備感壓力，因為就連要買一條魚，都是一件困難的事。在過年前夕，東森購物的慈善義舉，不僅給予他們支持關懷、加油打氣，這份溫暖也成了社會局同仁們在今年奮鬥最重要的力量，感謝東森購物做了企業界最好的表率，期望愛心能在新北永流傳，號召更多人一起共襄盛舉，透過群眾之力關懷弱勢，一起點亮幸福、與愛同行。

在東森購物與新北市社會局的《年年有餘》暨幸福市集 義賣活動上，也邀請了雙和社福中心服務的王先生一同參與，王先生夫婦撫養4名尚在求學階段的未成年孩子，大兒子罹患先天的心臟疾病、女兒也有發展遲緩的狀況，夫妻努力工作，希望維持生活穩定，但一家人三餐溫飽已經是件不容易的事，更遑論採買高單價的食材。此次收到東森購物捐贈的白鯧，已是許久未出現在餐桌上的佳餚，王先生感激地表示「會在除夕團圓飯上使用，希望明年可以有魚有餘」。

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