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春節中橫交管太魯閣遊園專車免費搭　各遊客中心提早開館

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▲春節大年初二至初四，太魯閣國家公園管理處將推出免費遊園專車。（圖／太管處提供，下同）

春節大年初二至初四，太魯閣國家公園管理處將推出免費遊園專車。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了讓大家在春節期間進入太魯閣國家公園，享有更好的遊憩品質與順暢的交通，1月26日至1月28日，也就是大年初二至初四，太魯閣國家公園管理處將推出免費遊園專車，而中橫公路也將實施交通管制，管制路段分別是台8線中橫公路太魯閣至天祥之間，以及舊台9線太魯閣大橋北端至錦文橋北端。

▲春節大年初二至初四，太魯閣國家公園管理處將推出免費遊園專車。（圖／太管處提供，下同）

免費遊園專車行駛路線圖及停靠景點。

中橫公路管制時間是1月26日至28日（初二至初四）太魯閣口往天祥方向（由東往西）每日7時至15時，天祥往太魯閣方向（由西往東）7時至15時30分，管制期間除遊園專車、客運定期班車、甲、乙類大客車（遊覽車）外，四輪以上的車輛都禁止通行。甲、乙類大客車採總量管制放行，每日同時段限行80輛，請至新城（太魯閣）車站前換發通行證。管制時間內，天祥往太魯閣口方向每日上午11時30分放行30分鐘，管制區內已預定飯店住宿者，憑飯店住宿單於中午12時以後驗證始可放行。

太魯閣國家公園管理處將於中橫交通管制期間開辦免費遊園專車，帶您輕鬆暢遊太魯閣、布洛灣、燕子口、九曲洞、天祥等著名景點。免費遊園專車行駛期間為1月26日至28日（初二至初四）每日上午7時至14時30分，以新城（太魯閣）站為轉運站，共分藍線、紅線及綠線三條路線。

▲春節大年初二至初四，太魯閣國家公園管理處將推出免費遊園專車。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣遊客中心及管理站除了除夕休館外，初二至初四將提早開館。

藍線從新城開車後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、燕子口步道東口（下車）、靳珩橋（上車）、九曲洞、綠水到天祥折返，回程停靠九曲洞、長春祠、太魯閣加油站、回到新城車站。約每30分鐘1班車，新城車站末班車是13時，天祥末班車則是14時30分。

紅線從新城車站開出後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、在布洛灣折返，回程停靠長春祠、太魯閣加油站、回到新城車站。約每10分鐘1班，新城車站末班車是12時30分，布洛灣末班車則是14時30分。
綠線則從布洛灣開車，經燕子口步道東口（下車）、靳珩橋（上車）、綠水、九曲洞到天祥折返，停靠九曲洞後再回到布洛灣。約每10分鐘1班，布洛灣和天祥末班車都是13時。

太魯閣國家公園管理處特別提醒民眾，無論搭乘火車、台北-花蓮客運班車，或是自行開車，都可以在新城（太魯閣車站）轉搭免費遊園專車，搭乘遊園專車可以在每個停靠站下車賞景後，再搭乘任何一班車到下一個景點，而且班次非常多，可說是非常方便，歡迎民眾多多利用。

配合免費遊園專車服務，太魯閣遊客中心及管理站除了除夕（1月24日）休館外，1月26日至1月28日（初二至初四）將提早開館。其中太魯閣遊客中心將提早於上午7時開館；布洛灣管理站7時30分開館；天祥管理站、天祥中橫故事館、綠水地質展示館及合歡山管理站都是8時開館。

春節連續假期，太管處將動員員工及志工提供遊客服務，陪伴大家歡度春節假期。

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