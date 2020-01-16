再見煙火！三重鐵皮倉庫藏519公斤爆竹「超標26倍」　警消全扣走業者臉綠

記者陳豐德／新北報導

「最親愛的煙火，再見了，也請你帶走我！」歌曲《再見煙火》中的歌詞，跟三重這名黑心業者心境如出一轍。農曆春節將至，許多民眾會燃放爆竹迎接新年，但新北市消防局第三大救災救護大隊三重分隊日前接獲線報，指稱三重區河邊北街內一間鐵皮屋疑似囤放大量爆竹煙火，要趁春節大賺一筆，警消突擊查獲業者非法儲存爆竹煙火，總火藥量高達132.735公斤、總重量519.88公斤，超過管制量達26.547倍，依法全數沒入。

▲三重消防分隊查獲鐵皮倉庫內藏了132公斤的爆竹煙火。（圖／記者陳豐德翻攝）



當日由轄區分隊長帶隊進行稽查，從建築物外部發現屋內2樓擺放許多紙箱且有爆竹相關標誌，立即請負責人配合清查，查緝人員於現場詳細告知業者爆竹煙火相關規定及其危險性後，周旋許久終於讓業者配合清查，建立其正確價值觀，以保障市民生命財產安全。

新北市消防局第三救災救護大隊長黃弟勝表示，民眾違法製造、儲存及販賣的爆竹煙火經查獲，除將依違反「爆竹煙火管理條例」規定全數沒入外，違法超量儲存爆竹煙火，還會吃上6萬到30萬的罰鍰，呼籲民眾勿心存僥倖囤放大量爆竹煙火以免造成自身及公共安全危害。

▼警消將現場違法超量存放的爆竹煙火沒入帶返。（圖／記者陳豐德翻攝）



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