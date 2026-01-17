藍委比較台日韓GDP批關稅談判太遜　林濁水酸：先加強常識

記者黃翊婷／綜合報導

美國商務部16日正式宣布台灣對等關稅談判結果，對台稅率降至15％，不疊加MFN。但藍委批評政府，日韓GDP均遠超台灣，日韓答應投資美國各5500億、5000億美元，台灣居然也要5000億美元，質疑談判結果不佳。前立委林濁水直言，「美課稅基礎是所謂要平衡貿易逆差，而不是在比GDP大小」，希望部分人士大放厥詞之前，應當先加強常識。

▲台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。（資料照／紐澤西港務局提供）

台美關稅正式拍板，台灣和日本、韓國一樣取得關稅15％，且不疊加MFN。此外，這次談判建立「台灣模式」的供應鏈投資合作，包括2500億美元的企業自主投資規劃、2500億美元由政府提供的信用保證，支持企業擴大布局，而非政府直接出資。然而，消息公布之後，仍遭到在野黨砲轟該承諾恐怕會掏空台灣。

▲台日韓關稅與投資比較圖。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核。）

前立委林濁水16日在臉書發文表示，藍委質疑政府談判結果不佳，說日本、韓國的GDP分別為4兆美元、1.8兆美元，台灣才0.8兆美元，為什麼日本答應投資美國5500億美元、韓國投資5000億美元，台灣卻也要5000億美元，而且關稅也都是15％，簡直太遜，「難道不知道，美課稅基礎是所謂要平衡貿易逆差，而不是在比GDP大小，計算責任額？」

林濁水指出，美國對台日韓的逆差是，台灣1000至1200億美元、日本650至750億美元、韓國500至600億美元，「依這標準國民要痛批自己政府遜的豈不是應該日韓？怎麼會是台灣？要大放厥詞，且先加強起碼的常識，否則倒真的蠻遜。」

財經網美胡采蘋也在林濁水的文章底下留言表示，授信保證不用出錢，是企業向銀行借款、政府基金或進出口銀行這類單位擔保，「除非企業倒債了才需要出來收拾，所以不是投資5000億美元呀。」