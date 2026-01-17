　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委比較台日韓GDP批關稅談判太遜　林濁水酸：先加強常識

記者黃翊婷／綜合報導

美國商務部16日正式宣布台灣對等關稅談判結果，對台稅率降至15％，不疊加MFN。但藍委批評政府，日韓GDP均遠超台灣，日韓答應投資美國各5500億、5000億美元，台灣居然也要5000億美元，質疑談判結果不佳。前立委林濁水直言，「美課稅基礎是所謂要平衡貿易逆差，而不是在比GDP大小」，希望部分人士大放厥詞之前，應當先加強常識。

▲資方提案加薪五成、近200貿易團體努力中，美東罷工案有轉機。（圖／紐澤西港務局提供）

▲台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。（資料照／紐澤西港務局提供）

台美關稅正式拍板，台灣和日本、韓國一樣取得關稅15％，且不疊加MFN。此外，這次談判建立「台灣模式」的供應鏈投資合作，包括2500億美元的企業自主投資規劃、2500億美元由政府提供的信用保證，支持企業擴大布局，而非政府直接出資。然而，消息公布之後，仍遭到在野黨砲轟該承諾恐怕會掏空台灣。

▲▼台日韓關稅與投資比較。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲台日韓關稅與投資比較圖。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核。）

前立委林濁水16日在臉書發文表示，藍委質疑政府談判結果不佳，說日本、韓國的GDP分別為4兆美元、1.8兆美元，台灣才0.8兆美元，為什麼日本答應投資美國5500億美元、韓國投資5000億美元，台灣卻也要5000億美元，而且關稅也都是15％，簡直太遜，「難道不知道，美課稅基礎是所謂要平衡貿易逆差，而不是在比GDP大小，計算責任額？」

林濁水指出，美國對台日韓的逆差是，台灣1000至1200億美元、日本650至750億美元、韓國500至600億美元，「依這標準國民要痛批自己政府遜的豈不是應該日韓？怎麼會是台灣？要大放厥詞，且先加強起碼的常識，否則倒真的蠻遜。」

財經網美胡采蘋也在林濁水的文章底下留言表示，授信保證不用出錢，是企業向銀行借款、政府基金或進出口銀行這類單位擔保，「除非企業倒債了才需要出來收拾，所以不是投資5000億美元呀。」

藍委痛批民進黨政府： GDP，日本4 兆美元；韓國1.8 兆美元；台灣才0.8...

林濁水發佈於 2026年1月16日 星期五

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地
台灣人命喪柬埔寨！　另有3台人被抓
新莊男開車失蹤　被發現死在車內
民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除
摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

不是5000億美元！台美關稅政府信保2500億美元　政院：融資非撒錢

研發替代役2／2開放報名　用人單位含台積電、聯發科

關稅與日韓齊平代價卻不同？　媒體人：高科技外移衝擊台灣命脈

戴錫欽曝與李四川差距縮小　蘇巧慧：把長跑當成短跑、每天全力衝刺

陳玉珍「不是台灣人」惹議　金門副縣長：都是中華民國國民

囂張！共軍無人機闖東沙島領空　國防部警告後脫離

花蓮洪災19死！罹難者家屬委託律師團告徐榛蔚、光復鄉長　最新進展曝

卓榮泰、鄭麗君選北市威脅連任？　蔣萬安：先專注市政

鄭麗文酸15％關稅「不堪成果」　學者：唱衰台灣是有錢拿嗎？

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

不是5000億美元！台美關稅政府信保2500億美元　政院：融資非撒錢

研發替代役2／2開放報名　用人單位含台積電、聯發科

關稅與日韓齊平代價卻不同？　媒體人：高科技外移衝擊台灣命脈

戴錫欽曝與李四川差距縮小　蘇巧慧：把長跑當成短跑、每天全力衝刺

陳玉珍「不是台灣人」惹議　金門副縣長：都是中華民國國民

囂張！共軍無人機闖東沙島領空　國防部警告後脫離

花蓮洪災19死！罹難者家屬委託律師團告徐榛蔚、光復鄉長　最新進展曝

卓榮泰、鄭麗君選北市威脅連任？　蔣萬安：先專注市政

鄭麗文酸15％關稅「不堪成果」　學者：唱衰台灣是有錢拿嗎？

舊衞生所活化！首創全時家托落腳瑞穗　花蓮中南區家托中繼站

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

左投稀缺時代的關鍵拼圖　洋基交易補強魏瑟斯數據全面解析

給獎學金還補助出國！慈大與7高中職策略聯盟　扶持弱勢學子

林口死亡車禍！男騎車猛撞電桿倒地　民眾急報警送醫仍不治

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相：熱量赤字才是關鍵

南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

2026馬年限定美妝盤點　嬌蘭蜂印瓶、LUSH按摩芭從頭到腳開運發光

花蓮吉安戶政幸福變身　桐花主題結婚登記拍照門面亮相

才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地府退貨

【孫子兵法】阿公買東西常被罵　乾脆抱孫夾他喜歡的商品XD

政治熱門新聞

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

台美關稅全壘打！　2張照片黃國昌被酸

陳玉珍：對岸不會打金門、只打台北賴清德

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

台灣2500億美元信用保證「美方用字」有詭　專家戳破盲點

自稱是福建人惹議　陳玉珍嗆：台派別用大台灣想法霸凌金門人

台美關稅15%　林佳龍曝「產經界5大老」助建立台灣模式

陳玉珍自認福建人　梁文傑：無所謂

北檢別雙標！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

台美關稅談判拍板！中國氣炸「堅決反對」　外交部：中國無權置喙

台關稅談判太遜？林濁水：先加強常識

囂張！共軍無人機闖東沙島領空　國防部警告後脫離

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

小英金句！學測考生留言求救　蔡英文：一次考試不會決定你的人生

更多熱門

相關新聞

台股屢刷天價　法人：晶圓代工先進製程擴產支撐成長動能

台股屢刷天價　法人：晶圓代工先進製程擴產支撐成長動能

台美關稅底定、晶圓龍頭大廠法說報喜雙利多加持，台股也同步刷新歷史新高紀錄，紅包行情銳不可當，昨（16）日站上31000點之上，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓代工龍頭大廠持續加碼 3 奈米、2 奈米製程投資，反映出無論是晶圓製造相關設備廠、材料廠，或具備技術門檻的製程輔助供應商，皆有機會隨資本支出擴張而受惠。由於先進製程投資金額高、技術門檻深，相關訂單具備高度集中與長期性，一旦進入擴產循環，對整體產業獲利動能具放大效果，也將成為支撐台股指數的重要力量。

破解民進黨喪事喜辦的話術　關稅協議「台灣模式」付出的巨大代價

破解民進黨喪事喜辦的話術　關稅協議「台灣模式」付出的巨大代價

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

美若奪取格陵蘭　危害歐美關係

美若奪取格陵蘭　危害歐美關係

川普關稅如「白蟻」侵蝕　哈佛教授曝隱憂　

川普關稅如「白蟻」侵蝕　哈佛教授曝隱憂　

關鍵字：

林濁水關稅台灣美國

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面