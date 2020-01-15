重要節日首日　 南警擴大取締「酒駕」交通大執法

▲市警二分局16日起執行取締酒後駕車、防制危險駕車專案暨擴大臨檢勤務，以維護大眾安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓市民平安快樂過春節，自1月16日起至30日止實施為期15天的「2020年加強重要節日安全維護工作（春安工作）」，市警二分局16日起執行取締酒後駕車、防制危險駕車專案暨擴大臨檢勤務，以維護大眾安全。

市二分局指出，今年春節連假自1月23日起至1月30日止共有7天，連假期間亦是飲酒的高峰期，酒駕行為勢必增加，為有效防止酒駕事故案件發生，市警二分局呼籲民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，同時也將於16日起執行取締酒後駕車（酒駕零容忍）、防制危險駕車專案暨擴大臨檢勤務，屆時將針對轄區KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所周遭路段及易肇事路、時段全面稽查、攔檢取締酒後駕車與危險駕車等重大交通違規行為，以維護大眾安全。

警二分局表示，春節連續假期民眾應規劃安排正當休閒娛樂活動，外出行車時遵守相關交通規則，尊重其他用路人生命及身體之安全。同時為保障民眾交通安全，將加強取締酒後駕車、危險駕車等違規行為，並列為常態性專案勤務，並呼籲駕駛人切勿酒後駕車，落實指定駕駛者不飲酒或乘坐大眾運輸交通工具、代叫計程車返家等措施，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，並希望駕駛人不要危險駕車，遵守交通規則確保行車安全，一起共創安全、順暢的行車空間。

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