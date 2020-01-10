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酒精鎖3月上路！酒駕累犯「先吹氣酒測」才能開車⋯違規最高罰1.2萬元

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▲▼酒精鎖使用方式示範。（圖／記者陳家豪攝）

▲酒精鎖可測駕駛人有無酒駕。（圖／記者陳家豪攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部今（10）日指出，針對5年內酒駕累犯者，或因酒駕致人重傷、死亡，重考駕照後，汽車需強制加裝酒精鎖一年，加裝費用由駕駛人負擔。駕駛人開車前須先吹氣，確認酒精濃度沒有超標，才可啟動車輛，若未依規定執行者可罰6000到1.2萬元。該草案預計3月上路，每年約2000人受影響。

交通部今日預告訂定「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法」，草案指出，車輛點火自動鎖定裝置（簡稱酒精鎖）可於駕駛人吹氣後，偵測其酒精濃度是否超標，若超標可讓車輛無法啟動，並可在汽車行駛中45分到60分鐘，可隨機重新試驗，若駕駛不停車測驗，或超過15分鐘未吹氣，酒精鎖就會鎖住無法開車，需拖吊回酒精鎖原廠解鎖。

請繼續往下閱讀...

▲▼酒精鎖使用方式示範。（圖／記者陳家豪攝）

▲3月起酒駕累犯者駕駛車輛須強制加裝酒精鎖。（圖／記者陳家豪攝）

草案指出，酒駕遭吊扣駕照者，依法考取新駕照後一年，僅能使用有裝置酒精鎖的管制車輛，駕駛人在開車前，須先對酒精鎖吹氣檢驗其酒精濃度，濃度低於每公升0.09毫克為合格範圍，合格才會順利啟動，且不得由他人代為解鎖，代吹可罰6000到1.2萬元。

草案明定，管制車輛完成安裝、拆卸酒精鎖後，車輛所有人須於3日內向公路監理機關登記，以利車輛管理。另外酒精鎖安裝、拆卸、維修、校正、檢查等費用，都須由駕駛人自行負擔。

交通部指出，駕駛人每月需駕駛管制車輛定期檢查，並下載紀錄資料，若未依規定檢查可罰6000到1.2萬元。另外若酒駕累犯者未依規定駕駛裝有酒精鎖的車輛，可罰6000到1.2萬元，並拖吊車輛保管。

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