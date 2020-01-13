南警製作春節疏運替代道路懶人包　讓民眾樂遊府城

▲台南市警局規劃各項交通管制措施以因應春節湧現之人、車潮外，並製作替代道路懶人包，俾使民眾能一路順暢樂遊府城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市向有眾神之都之美譽，又轄內古蹟及觀光景點林立，適逢春節連假期間，各項廟會及春節活動吸引各地觀光人潮湧入，將造成交通狀況及市區道路交通壅塞，因此台南市警局規劃各項交通管制措施以因應春節湧現之人、車潮外，並製作替代道路懶人包，俾使民眾能一路順暢樂遊府城。

台南市警察局綜整轄內各重點風景區及觀光勝地管制作為，提供即將蒞臨台南市遊客參考如下：1、台南、永康及大灣交流道：規劃替代道路，延長綠燈秒數。2、安平商圈：安平路規劃設行人徒步區。3.赤崁商圈：民族路單向管制，赤崁東街劃設行人徒步區。4、奇美博物館：大門前台1線延伸疏導，中央分隔島缺口封閉管制。5、關子嶺風景區：仙草丁字路實施綠燈管制，172線保持常綠。6、孔廟文創園區：府中街劃設行人徒步區。

值得一提的是，市區海安路、正興街及國華街等附近商圈一直以來是觀光熱點之一，每年吸引眾多觀光人潮湧入，而今年不一樣的是，在海安路上更有許多精美的裝置藝術及美術圖案，提供遊客前來觀賞，同時提醒用路人於春節期間，熱鬧的國華街及正興街將實施行人徒步區。

在高（快）速公路高乘載部分，如同往年，農曆初三及初四（1月27日及28日） 於國道1號、3號北上匝道路口及台84、台86快速道路接國道北上路口等21處一樣會實行管制，車上須有3名以上乘客才能通過，在此提醒用路人注意管制時段，屆時亦請配合警方各項管制作為。

春節連續假期為警察人員備戰之際，交通警察大隊大隊長翁誌宏更表示，為使台南市今年7天連假期間交通得以順暢，警方將致力於「運用科技」、「決戰空中」等兩項策略，利用社群媒體（LINE及臉書等）、路口監錄系統及廣播電台即時共享路況，落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、執法、宣導等工作，發揮事半功倍之效，期使用路人能「開開心心出門，平平安安回家」，預祝各位駕駛朋友能有個愉快的新春假期。