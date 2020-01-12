韓國瑜新北慘輸43萬　侯友宜話中有話：今天更該捲起袖子賣力做事

▲新北市長侯友宜於韓國瑜造勢晚會助講。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

2020總統大選韓國瑜在新北市大輸蔡英文43萬票，肩負輔選重任的新北市長侯友宜12日表示，他昨晚已經跟團隊深刻的檢討，從今天起，更應該捲起袖子，更應該賣力、認真、努力的做事，來符合民眾的期待，要全力好好的來做事。言外之意，守本分、做實事、不喊口號的政治人物，才是真正的主流民意。

去年九合一大選侯友宜大勝蘇貞昌30萬票，共拿下116萬票，總統大選蔡英文大贏韓國瑜43萬票，共拿下139萬票，韓國瑜僅得95萬票左右，且新北市本屆選舉投票率高達75%。

對此，侯友宜表示，他時常間討自己在施政過程中，有沒有不符合民眾期待的，就必須改進。同樣的，選後有很多問題要去檢討，國民黨要大破大立的做改革，跟世代年輕人要接軌，更重要的是必須符合民意的潮流，每一個人都要肩負起所有的責任，大家要團結的走在一起，也不要因為選舉的失敗，而喪失自我的意志。

侯強調，面對所有的問題，檢討自己以外，更重要的事，在施政工作哪一個方面，確實是還有哪些不足的地方，這才是我現在的態度，只有唯一做事、做事、再做事，符合民眾的需要，符合各族群的需要，讓大家都能夠，我們的施政有感，這是我應該全力以赴的地方）

至於國民黨的改革，侯友宜說明，黨必須符合民眾的需要，符合各族群的需要，讓大家都能夠，他們的施政有感，這是他應該全力以赴的地方；他也相信不好的原因只有一個，「就是我自己努力不夠，我們沒有理由去講什麼，輸了就是輸了，就是要面對，就是要扛起責任」要全力的去檢討、往前走。