蔡英文8點高雄造勢「9點半瞬移台北」…網嚇壞：怎辦到的？　交通工具曝光

▲蔡英文在高雄鳳山造勢完畢後，要再趕往凱道造勢。（圖／民進黨競選總部提供）



記者柯振中、陶本和／綜合報導

民進黨高雄競總10日在鳳山西站廣場舉辦選前之夜，總統蔡英文上台致詞，誓言「光復高雄」。不過蔡英文稍晚還要趕往台北凱道造勢，讓許多網友相當好奇，「剛八點小英還在高雄鳳山造勢，現在要趕到台北凱道，要怎麼移動最快呢？」隨後，答案也出爐了，蔡英文準備利用行政專機趕場。

一名網友在PTT上發問，相當好奇蔡英文的移動方式，明明8點才在鳳山造勢，要如何趕往台北的凱達格蘭大道會場，「要怎麼移動最快呢？高鐵還是空軍一號？要是坐空軍一號，是不是又要被韓粉拿出來做文章了？」

▼網友好奇蔡英文的移動方式。（圖／翻攝PTT）



貼文發出後，立刻引發熱議，不少人在下面回應，「瞬間移動」、「傳送陣阿」、「我也好好奇這個問題」、「高鐵吧？飛機起飛降落沒比較快」、「高鐵阿，商務艙休息瞇一小時多就到。」

據了解，蔡英文並非透過高鐵移動，也不是搭乘空軍一號；由於維安需求低，蔡英文在鳳山的造勢結束後，會透過行政專機趕場，這樣僅要安排平時人力的五分之一，若透過高鐵來移動，則需要沿線布置維安人手，因此在綜合考量下，選擇以行政專機的方式趕場。

▼蔡英文要趕往凱道造勢。（圖／記者吳杰澄攝）



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