快訊／巨幅「回家投票」布條飄揚凱道！英粉爆場燈海美到哭

記者林銘翰／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數1天，最終決戰的「選前之夜」10日晚間登場，力拼連任的總統蔡英文晚間分別在台北、新北、台中、高雄舉辦四場大型造勢。晚間九點半滅火器樂團登台熱情演唱，這時台下有部分支持者舉起巨幅的「回家投票」布條，搭配現場英粉手持的手機燈海，現場畫面相當壯觀。

▲2020凱道選前之夜。（圖／ETtoday攝影中心攝）



這次大選被視為是「世代之爭」，退休長輩支持韓國瑜、年輕族群力挺蔡英文。國民黨總統候選人韓國瑜9日在凱道的造勢晚會人潮大爆滿，讓英粉們在臉書直喊「怕爆」，激出小英支持者熱度。

活動從晚上七點正式開始，包括桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌等人皆上台致詞，蘇貞昌更帶領多位部會首長一同登台，展現綠營大團結氣勢。

此外，包括歌手詹雅雯與滅火器樂團也現身開唱，晚間九點半民進黨總統候選人賴清德與蔡英文接連登場，引起現場支持者一片歡呼。

▼2020凱道選前之夜。（圖／ETtoday攝影中心攝）



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