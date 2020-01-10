失業5年！他受重傷感謝蔡英文推動「超有感服務」：坐輪椅也會去投票　網全淚崩

▲受重傷的民眾力挺蔡英文，誓言明日一定會去投票。（圖／翻攝公民割草行動）



記者邱茀濱／綜合報導

2020大選就在明天！一名左大腿打著鋼釘的男網友在臉書發文力挺蔡英文，指出他非常感謝小英推動的長照服務，並強調「不要再說小英沒有做事了，今年選舉我還是會投給小英」，就算他得坐輪椅都會去投票。貼文一出，吸引近萬名網友關注，留言指出「祝早日康復」。

原po在臉書社團「公民割草行動」貼出一張照片，只見他左大腿插著鋼釘，還有一道超明顯的疤痕從大腿延伸至小腿，同時指出之前在小英還沒執政時，某天下班途中為了閃躲一隻貓咪釀成嚴重車禍。

不過，原po非常感謝蔡英文推動的長照服務，「有居服員可以來家裡幫我翻動身體，陪我回診，還有小英推動的『退稅』，周遭的朋友都超有感。」接著，他話鋒一轉，韓國瑜竟然要把長照「改成收費制」，痛批「他的頭腦真的是不清楚」。

原po認為此舉對於台灣有些收入不穩定的人，就是變相在懲罰，例如「國民年金」，並指出他已經失業5年，因為腳有感染，導致傷口及骨頭癒合不盡理想，「如果長照變成收費制，我真的不知道該怎麼辦？所以不要再說小英沒有做事了。」最後，他強調，明天就算要坐輪椅，他都會去把票投給蔡英文。

貼文一出，不少網友紛紛替他打氣，「祝你早日康復」、「長照真的幫助很大」、「有你真好」、「誰真正在乎關心弱勢，高下立判～力挺小英」、「小英做的再多，他們只關心自己的利益有沒有被剝奪！很可悲」、「祝福早日康復，我們一起出來投票，保衛台灣！」

▲蔡英文雙北車隊掃街。（圖／記者黃克翔攝）



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