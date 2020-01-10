廈金航線將迎20萬旅客「7成是台胞」　小三通碼頭啟動春運模式

▲五通碼頭售票大廳。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

隨著台商返鄉大軍開跑，小三通陸續湧現人潮，為了保障旅客順暢通關，五通碼頭同益邊檢站今（10）日啟動「春運模式」。針對返鄉過節的不少台人偕老攜幼、行李較多的情況，邊檢站開啟「合家歡」通道，為老幼同行的旅客統一辦理通關手續。

▲五通碼頭櫃檯。（圖／記者蔡儀潔攝）

作為兩岸往返的熱門通道，同益邊檢站自10日起啟動春運模式，以保障旅客順暢通關，助力台胞返鄉過年，具體舉措包括在高峰期到來前，開設足夠的人工查驗通道，全數開放22條自助通道，派專人加強分流引導；用大數據加強對航班動態、旅客流量的分析研判，及時做好客流高峰的「兩公佈一提示」。

針對返鄉過節的不少台人偕老攜幼、行李較多的情況，邊檢站開啟「合家歡」通道，為老幼同行的旅客統一辦理通關手續，同時繼續踐行對台特色通關服務，安排通曉閩南語的民警前置引導服務。

▲自助辦理區。（圖／記者蔡儀潔攝）

據廈門邊檢總站同益邊檢站預測，2019年春運期間，廈金航線共運送出入境旅客20.5萬人次，今年預計將與去年持平，台胞佔比將達到7成，返鄉高峰將出現了春節前一周。與往年不同的是，去年落成的五通碼頭三期侯船樓總建築面積超過10萬平方公尺，體量是原侯船樓的6倍，將不會再出現出入境旅客扎堆的「擁堵」現象。

同益邊檢站也在春節前，完成了邊檢通關軟硬件3.0的升級，對新增的18個智能驗證台、22條自助查驗通道進行技術維護，同時入境侯檢大廳常態化設置了一間自助採集室，便利符合條件的旅客即採即通關，以提供更好的通關環境和更快捷的速度。