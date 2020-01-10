2020政見早安圖10連發　林宜瑾：傳達理念說服選民

▲台南第四選區立委候選人林宜瑾，10日公布第10張政見早安圖卡，希望用更多元的方式傳達理念說服選民。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南第四選區立委候選人林宜瑾，10日公布第10張政見早安圖卡，林宜瑾表示，選舉是一段說服的過程，推出政見早安圖卡，就是希望用更多元的方式傳達理念說服選民。

林宜瑾強調，她出身基督長老教會家庭及野百合學運，重視台灣主體性及自由民主；她出身勞工家庭並攻讀社會學，關注基層勞工及弱勢照顧；她攻讀政治經濟學，強調公共財政視角及政策效益分析。

林宜瑾認為，有責任的政府會加強「所得重分配」工作，依「負擔能力原則」，讓課稅更公平、分配更正義，並在議會及公民社會監督下，讓政府有資源提供更好的公共建設及公共服務，才能提升國家發展並減緩貧富差距。

林宜瑾指出，民主進步黨的政策規劃，是把眼光放遠，蔡英文總統若順利連任，將推動以南科為核心發展南部高科技產業的大南方計畫，讓台灣南北區域均衡發展，充分利用國土資源壯大台灣。

林宜瑾指出，從元旦開始接連10天發布政見早安圖，包含永康新總圖書館及崑山大灣治水、新市南科擴編及爭取永就工業區、新化農業和觀旅發展，並加速新市及新化的都市計畫擴編等重要基礎建設。

林宜瑾說，產業方面要回應民意賦予勞資雙方彈性，並加速發展南科沙崙雙核心的綠能經濟廊帶。交通方面加速都會北外環道增設國一匝道，並加速永康鐵路地下化、新市高架化及中華路捷運藍線。青年方面要落實居住正義、爭取公宅及平抑房價，也要鼓勵青年返鄉創生地方。在高齡化及少子化方面，要擴大智慧長照並增設公幼及公托，為市民減輕負擔。在公民教育方面，加強母語教育凝聚台灣意識，爭取五一勞動節全國放假扎根勞權意識。在公平正義方面，實現無毒家園，主張重懲毒品犯罪回應社會期待，也要增加台南財源，修改財劃法令讓台南財政也升格直轄市。

林宜瑾指出，在台灣主權方面，台灣人拒絕一國兩制，面對中共統戰滲透，立法對抗紅色滲透，強化台灣的國際交流與經濟體質，用壯大台灣的思維，反制中共對台灣民主的破壞。

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