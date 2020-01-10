高金素梅拚連任　山地原民立委將出現新面孔

▲現任山地原住民立委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃詩崴／綜合報導

2020大選山地原住民有11名參選人競爭3名立委席次，無黨團結聯盟立委高金素梅已經連任五屆，經驗老道的她9日在桃園復興尖石鄉拜訪部落時，選舉車沒油，但團隊已經準備好「戰備儲油」，讓她大喊「車子加滿油，也希望族人為她加油！」

高金素梅臉書全文：

《請為我加油！》

～④高金素梅/於復興尖石交接處

清晨從台北出發到桃園復興，沿著北橫公路拜訪部落，越過崇山峻嶺繞了將近200公里的山路來到新竹尖石後山。

我的戰車沒油了，還好尖石團隊幫我帶了一桶戰備儲油來，真是個熟練善戰的團隊。

選戰最後階段，戰車加滿油出發，明天是最後ㄧ天，尖石的族人同胞依往例將放下農務開著小貨車陪伴我，滿山滿谷車隊接龍的盛況將再出現。

請族人同胞也為我加油，全力衝刺、全力固票。

今年55歲的高金素梅曾經是歌手、演員，在2001年踏入政壇，以無黨籍身份選上第五屆山地原住民立委，之後加入無黨團結聯盟，接下來連續四屆都成功連任立委，2016年第九屆立委選舉，更是拿到24.51％的得票率以第一高票之姿連任。

山地原住民今年除了要挑戰連任6屆的高金素梅外，還有國民黨孔文吉也要挑戰連任，不過同樣是國民黨的簡東明本屆不再連任，因此今年山地原住民確定將會出現從2008年改選後首度出現的新面孔。

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