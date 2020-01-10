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爆邱義仁給王立強一筆錢誣陷向心　蔡正元改口：我沒有證據也不相信

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▲▼蔡正元接受專訪。（圖／翻攝POP Radio）

▲蔡正元接受專訪。（圖／翻攝POP Radio）

記者張乃文／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元捲入「共諜案」，9日稱前民進黨秘書長邱義仁給王立強一筆錢，要王誣陷中國創新投資公司總裁向心，遭邱義仁發布親筆簽名聲明反擊。而蔡正元受訪時則改口承認，「我沒有證據也不相信」，看不出來邱義仁有這麼做。

澳洲媒體《雪梨晨鋒報》8日最新報導指出，自稱是中國大陸間諜的王立強，遭到蔡正元聯合一名中國大陸商人孫天群提供捏造民進黨收買他的「劇本」，更恐嚇要求王撤回原本「間諜」的相關說法。蔡正元9日開記者會時，公布有關錄音檔。

蔡正元表示，王立強是因為邱義仁跟王談，才會去汙衊向心，自己會跟王立強、孫天群聯絡，是因為他們兩人在前述事件上談不和，所以他才要打電話說服孫天群，而孫天群則拜託他協助向心解除出境。對此，邱義仁隨後也發布親筆簽名聲明表示，自己生平從未入境澳洲，並保留法律追訴權。

但不到24小時，蔡正元10日接受廣播訪問時也改口表示「我看不出來邱義仁有這麼做」、「我只能說我沒有證據」，而王立強的說法他始終有所保留，所以他才會說他看不出來邱義仁有這麼做。

蔡正元也強調，他個人不會把事實跟立場混淆，不會因為立場問題就扭曲掉，奉勸台灣人很多改革開放後到香港發展的中國大陸民眾已經成為很強的政治跟經濟力量，若台灣人不爭取，還懷疑對方是共諜並找理由扣押，對台灣的長期傷害會大到無法想像，「向心是很糟糕的起點，民進黨政府真的做錯了」。

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