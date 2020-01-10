「奶奶過世前說一定要投給妳」...首投族挺蔡英文：票一定給辣台妹！

▲蔡英文新北掃街。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者林銘翰／台北報導

在國民黨總統候選人韓國瑜9日在凱道大造勢後，總統蔡英文全國大車掃10日回到雙北，晚間將在凱道舉辦選前之夜造勢晚會。蔡英文一早十點也準時在臉書同步直播，下方也出現不少替蔡英文加油打氣的留言，甚至有網友留言「我奶奶過世前有跟我說一定要投給你，我很愛我奶奶，我人生的首投票一定給辣妹」。

2020總統立委大選最後倒數一天，總統蔡英文車隊一早從新北市土城出發，一路往板橋前進，下午則來到台北市。小英車隊進新北，支持者超嗨迎接，有正妹自製貓咪手牌挺「英德」、還有支持者舉牌「蔡總統我們挺你反滲透法」。

▲蔡英文新北掃街。（圖／記者蔣婕妤攝）



蔡英文的臉書直播開始後，下方也出現不少替蔡英文加油打氣的留言，並對蔡英文的車隊掃街表示感動，截至下午3時20分更已累積75萬人次觀看。其中，有網友留言「我奶奶過世前有跟我說一定要投給你，我很愛我奶奶，我人生的首投票一定給辣妹」、「我們全家三代.唯一支持小英.加油加油」、「除了加油打氣，明天一定要去投票，用行動證明」。

留言中也有網友說，「這戰很重要很重要。不要輕忽您寶貴的一票。要自由要民主。連兩個小孩對政治無感的都覺的很重要。當父母的非常感動。為了下一代！加油」、「今晚下班去接機，女兒自己存機票錢快閃飛回來投票星期天一早再飛回日本！小英值得她這麼做」。

▲蔡英文新北掃街。（圖／記者蔣婕妤攝）



2020總統大選被視為是「世代之爭」，蔡英文在選前展現總統高度，特別向自己的支持者喊話，「不要仇恨對方」，因為很多韓國瑜的支持者，和自己的支持者，彼此都是一家人。

黨內人士指出，韓陣營昨天的人潮確實很多，但選前2天大概9成的人已決定投票意向，而這股韓流反而逼出更多危機意識，不少年輕人也在串連晚上要在凱道聚集。

黨內人士說，從今天早上高鐵站的狀況就可以看到，許多潮人從今天起已經紛紛回鄉準備投票；同時，也有許多人開始在串連「相揪」晚上到凱道助陣，認為氣勢不能輸給韓流，這股危機意識也正好是蔡陣營所需要的。

▼蔡英文新北掃街。（圖／記者蔣婕妤攝）



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