蔡英文競辦質疑蔡正元：利誘王立強開條件　背後利用國家關係由對岸買單？

▲蔡英文競選辦公室質疑蔡正元涉入王立強案。（圖／蔡英文競選辦公室提供，下同）



記者陶本和／台北報導

針對澳洲媒體披露，國民黨副秘書長蔡正元涉入王立強一案，甚至包括與商人孫天群的對話截圖曝光。蔡英文競選辦公室10日舉行記者會提出質疑，「蔡正元企圖利誘王立強所開出的條件，背後是否是利用國家關係，由中國買單？」

蔡英文競選辦公室發言人簡舒培表示，蔡正元在與孫天群的對話中說，「國民黨答應可以讓他（王立強）自由自在的在台灣居住」？蔡正元究竟是接受到了誰的指示，此事除了國家有權力答應外，沒有任何一個政黨有辦法答應。而他們答應了，是否認為韓國瑜會當選總統以及韓也會兌現這個承諾，否則蔡正元一個政黨副秘書長怎麼答應人家？

根據《ETtoday新聞雲》獨家揭露的截圖顯示，孫天群是接受了國民黨的委託來跟王立強接觸，還寫了「蔡正元是國民黨中央副秘書長，一定會給你幫助」、「你與國民黨談好條件，我會幫你跟進落實」。簡舒培表示，對話中孫再三強調是代表國民黨，而在先前揭露與蔡正元的對話中，他也列出了三點對王的承諾，包含讓大陸撤銷對王的通緝、台商清償王債務、讓大陸輕放王的司法責任自由進出。

簡舒培指出，蔡正元承諾王立強在自由台灣居住、在中國自由進出，這是台灣國家政府才有權利的事情，也是中華民人共和國習近平才有權利承諾的事情。她質疑，此事中蔡正元是否已跟對岸有接觸、有承諾？而他去接觸王，根本就是中國國民黨和中國共產黨聯手干預澳洲司法。

蔡英文競辦發言人莊瑞雄則表示，蔡正元至今沒有否認這個截圖對話內容不是他的，僅否認不會操作簡體字，但通訊軟體的字體顯示本就可作轉換設定，「他為什麼不敢否認？因為他也知道其他對話被掌握」。

莊瑞雄呼籲，面對這些澳媒報導內容，國民黨必須出來講清楚，昨天在國民黨部召開的記者會變成蔡正元個人的澄清大會，記者會結束蔡正元走掉了，並不代表國民黨跑得掉。

此外，蔡正元承諾有台商會清償王立強在大陸的債務，莊瑞雄表示，這或許展現國民黨的影響力，但是否也代表是中國對台商的操控能力？這筆錢又該誰出？會有這種冤大頭嗎？而蔡正元又說不為難王的姊姊和父親，究竟到底是跟中國的哪一個層級講好，才可以有這樣一個具體的承諾。

再來，蔡正元說讓大陸輕輕處理王立強的司法責任，莊瑞雄懷疑國民黨副秘書長有能力許諾，讓中國輕處王這樣一個共碟司法責任處理，還可以自由進出，讓人難以想像，尤其這涉及到台灣和中國兩個國家的公權力，任何人執政都無法這樣許諾。