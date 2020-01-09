宋楚瑜左批國民黨「吹牛皮」　右打民進黨「像匈奴」撈完就走

▲親民黨總統候選人宋楚瑜9日受訪時以報載選舉廣告，批評國民黨的滿天星計畫是吹牛皮，右批民進黨像匈奴，撈完就走人。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

親民黨總統候選人宋楚瑜9日在桃園市以車隊掃街拜票，宋楚瑜受訪時以國民黨滿天星計畫競選廣告是吹牛皮，口水變成滿天星？另外，針對韓國瑜說，民進黨像匈奴，撈完就走人則是說難得說對的一句話，民進黨當選之後，酬庸多少人在國營事業，許多官員沒有專業，就像匈奴一樣，撈完就走人，講的沒有錯！

▲宋楚9日猛批國民黨與民進黨都像匈奴，撈完就走，他強調自己只做一任，要為台灣撥亂反正。。（圖／記者沈繼昌攝）

宋楚瑜9日造訪桃園市楊梅區三元宮，祭拜三官大帝後向廟方管委會與支持粉絲們侃侃而談，宋楚瑜依舊火力十足，宋楚瑜指出，今天看到報紙競選廣告，國民黨說發不出薪水，但居然刊登半版的滿天星計畫廣告，其中包括小學起實施中英文雙語教育、大學與碩士生出國交換生一年費用由政府補助、45歲以下軍公教警消每年送百分之一、百分之二出國等，這叫滿天星嗎？根本是吹牛皮，口水滿天星啦，根本做不到嘛！

宋楚瑜還說，報紙另一版，韓國瑜先生說「民進黨像匈奴，撈完就走人」，難得他講對一句話，民進黨當選之後，酬庸多少人在國營事業，許多官員沒有專業，所以民進黨像匈奴一樣，撈完就走人，講的沒有錯，但國民黨也差不多，國民黨不也是匈奴嗎？

▲親民黨總統候選人宋楚瑜9日到桃園車隊遊行，拿起麥克風向桃園鄉親自拜票爭取支持。（圖／記者沈繼昌攝）

宋楚瑜解釋，看看大陸中央電視台，國民黨那些人，在大陸的電視台把台灣罵得好兇，批評台灣批評得像臭狗屎一樣，另外一個政黨不分區排名在前面的，在電視上面怎麼罵我、怎麼罵王金平？但看到共產黨卻像奴才一樣，完全聽他們，這會讓共產黨看不起台灣政治人物。

宋楚瑜也炮轟馬英九前總統賤賣三中，國民黨說發不出薪水，大家還記得李國鼎、蔣經國早年發展台灣的半導體高科技，但民間一開始不敢投資，所以叫國民黨財委會去投資，國民黨的才會有多少的台積電、聯電股票，但是馬英九卻說，他已經被調查過了，但這些錢流到哪裡去了？不是同樣都被「匈奴」拿走了嗎？能撈就撈的，就是這些人。

媒體詢問，美國官員說台灣有意識外力干預選舉的可能性，宋主席的看法？宋楚瑜認為，全世界現在都在看台灣這次選舉，到底是政黨當家作主還是人民當家作主，人民才是台灣的頭家，這次選舉讓他們趕快到寶島眼鏡行去多買幾副眼鏡，讓很多人都跌破眼鏡，這次讓全世界看看，台灣的民主價值是什麼。

媒體還詢問有關「棄韓保宋」的看法。宋楚瑜表示，國民黨今天打這些廣告，都是一些空的、做不到的事情，我非常清楚的說，本人只做一任，就是要撥亂反正，我不爭取連任，沒有連任壓力，我不需要去酬庸任何人，我當選一定把軍公教人員不合理的年改重新檢討過。

►「即日起，我退出老化黨。」

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