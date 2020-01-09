凱道至景福門前已擠滿！中正一佈600警力監控　驅逐「國瑜攤販」

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,下午兩點凱道已有民眾湧入。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日舉行「凱道勝利晚會」號召百萬庶民。凱道舞台前的座位區約十點就已被佔滿；接近中午，等候的人潮已經延伸到景福門對面，周邊人行道上也擺滿攤販，現場警方表示，中正一分局安排了六百警力巡視周邊。另外，晚會現場是不能擺攤的，稍後就會將人行道上的攤販驅離。

截至下午2時，已到韓國瑜凱道晚會現場的支持者，包括外縣市志工團、海外助選團、退役軍警團體、黃復興黨部，海外助選團副團長表示，他們遍布五大洲，這次返台人數約有四百人，將於開票後回去。

目前尚未封圓環，將會視人數封街，包括林森南路管制區。中正一分局表示，為了維護秩序與安全，部署六百警力，除了的安檢作業於11點半已檢查完畢，同時做警力的監控，維持進場的順遂，將部署重點置於公園路、中山南路，並會關心情緒激動的民眾，接近中午時已有刑警防範危險物品進行巡視。

對於韓粉攤販的部分，中正一分局表示，主辦方並沒有允許擺攤，所以周邊攤販若執意擺攤，將依照道交條例驅離或開單。周邊攤販販賣物品包括韓國瑜玩偶、搖頭公仔、柴犬吊飾、鋼鐵H外套、韓粉必備國旗等。

▲韓國瑜凱道勝利晚會人潮聚集。（圖／記者湯興漢攝）

▲凱道週邊攤販。（圖／記者羅婉庭攝）