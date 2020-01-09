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雨天擦窗！防盜窗「突鬆脫掉落」…他當場從5樓墜下濺血慘死

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▲▼雨天擦窗！防盜窗突掉落…他當場從5F墜下慘死。（圖／翻攝自看看新聞）

▲男子擦窗卻跟著防盜窗一起墜樓。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名56歲男子7日在5樓住處清潔窗戶時，突然與防盜窗一同墜落，當場濺血身亡。警方表示，從意外現場來看，防盜窗的焊接點和固定螺絲都有鏽蝕的痕跡，再加上雨天本來窗台就比較濕滑，男子還穿著拖鞋踩在上面，研判是死者站立不穩，在來不及奔回屋內的情況下墜樓斃命。

據《看看新聞》報導，事發在上海市浦東新區一處社區，一名男子雨天在家擦窗時，不慎從5樓摔下喪命。目擊者透露，死者當時「整個人踩在防盜窗上」做清潔工作，沒想到會因為「鬆脫」緣故跟著掉下去；此外，當天窗台濕滑，他穿的拖鞋並不防滑，根本無法及時跳開回到屋內，只能莫名葬送性命。

▼防盜窗承受不住男子重量，當場掉下。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼雨天擦窗！防盜窗突掉落…他當場從5F墜下慘死。（圖／翻攝自看看新聞）

警方指出，男子最終掉落在大樓底下的草坪上，現場血跡斑斑，兩隻拖鞋則散落在其他地方。社區管委會人員也趕緊到現場幫忙善後，他表示防盜窗大概安裝有7至8年的時間，可能因為年久失修的原因，使得焊接點和固定螺絲都有鏽蝕情形，這樣的狀況顯然沒辦法承受一個成年人的重量。

家屬得知消息後悲痛趕到現場，他們透露，56歲的死者姓黃，平時身體狀況良好，根本沒想過會因為突如其來的意外，從此和親人天人永隔。附近居民聽聞憾事也說，「如果是我，肯定不敢這麼擦窗的，要嘛就站在屋內，然後用木棒綁上棉布擦拭幾下就可以了。踩在防盜窗上面，那防盜窗肯定受不了的！」

▼黃男送醫搶救後宣告不治。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼雨天擦窗！防盜窗突掉落…他當場從5F墜下慘死。（圖／翻攝自看看新聞）

報導最後提到，目前事故調查和善後事宜正在進行中。警方提醒，如果民眾要清潔窗戶的話，應該「站在室內」用專業工具擦窗，並儘量配備相應的安全措施、提高警覺；此外，防盜窗安裝後應該要定期檢查，看看是否因為多年的日曬雨淋而有鬆脫情況。

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