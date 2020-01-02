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丈夫下班驚見「妻慘死家中」：全身被菜刀、剪刀狂捅…14歲女兒也遭殘殺亡

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▲▼丈夫驚見「妻慘死家中」…14歲女兒也遭殘殺。（圖／翻攝自微博）

▲丈夫回家後就看見妻女死在家中，嚇得趕緊報警。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

陝西省安康市一處社區近日發生一件駭人命案，一名男子表示，他在下班回家後就見到妻子慘死家中，身上還有被菜刀、剪刀和匕首捅傷的痕跡；此外，14歲女兒也遭狠心殺害，全身上下至少被砍了50刀左右，嚇得他立刻報警處理。員警介入調查後，卻意外揭發了複雜的「綠光真相」。

綜合陸媒報導，丈夫表示，胡姓妻子今年38歲，是一間麻將館的女老闆，女兒則僅有14歲，不明白是誰這麼殘忍殺害母女倆。警察勘探她們的租屋處時，發現門窗都沒有被撬開的痕跡，顯然兇手是通過正常方法進入屋內；之後對胡女的背景資料做了調查，打聽到她的私生活相當混亂，與多名男子保持不正當的關係。

▲▼丈夫驚見「妻慘死家中」…14歲女兒也遭殘殺。（圖／翻攝自微博）

警察首先懷疑胡女的丈夫因憎恨她不忠的行為而行凶，但對方說，前2天因為跟胡女吵架負氣離家出走了，沒有犯案時間，警察只好著手調查跟胡女關係最親密的幾個男子，當中有2名男子嫌疑最大，分別是余男和朱男，朱男因為身有殘疾，也有不在場的證明，因此合理懷疑是余男。

警察經過秘密調查後，順利將余男逮捕歸案，對方也很快交代自己殺害胡女和女童的犯罪經過。他表示，自己今年48歲，是一名貨車司機，跟妻子感情不好，後來通過打麻將的時候認識了開麻將館的胡女，「胡女對人熱情又年輕漂亮」，所以她很快就陷入情網，把胡女當成自己妻子一樣的付出，不管是為她們花錢還是處理家事都十分的賣力，兩人非常甜蜜。

可惜好景不長，余男發現胡女對自己的態度逐漸冷了下來，後來又得知朱男的存在，讓他感覺很受傷，沒想到胡女只把他當作玩玩的而已，所以他來到對方的住處，起了嚴重的口角衝突。

▼余男最終落網。（圖／翻攝自微博）

▲▼丈夫驚見「妻慘死家中」…14歲女兒也遭殘殺。（圖／翻攝自微博）

余男隨後要求胡女給他6萬元人民幣（約新台幣25萬元）當作補償，兩個人從此不再聯繫，不過卻遭到胡女一口拒絕。惱羞成怒的余男便拿起菜刀，對著胡女連砍數十刀；另外，為了不讓自己的行為曝光，所以順手殺死胡女的女兒。殺人後的余男冷靜下來覺得十分害怕，於是趕緊收拾房間離開。

事件曝光後，警方已經依法對余男進行懲處，不少街坊鄰居也對此事議論紛紛。據悉，余男離開犯罪現場時，還拿刀劃傷自己的雙手，認為是打麻將害得自己衝動殺人，也讓家人背上殺人犯家屬的惡名，因此懊悔地懲罰自己。

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