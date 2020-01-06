9歲童「爬窗」等媽媽下班回家！下秒30F墜落慘死　爸泣：再9天就生日了…

▲9歲男童爬上窗戶想看媽媽回來了沒，不料卻當場從30樓墜落慘死。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

河南省洛陽市一處社區近日發生一起白髮人送黑髮人的悲劇，一名9歲男童為了迎接媽媽下班，便跑到家門外的樓梯，並且攀爬窗戶查看媽媽是否回來了；不料窗上的鎖頭已經損壞，男童在施力的過中不慎將窗戶打開，當場從30樓墜落慘死。直到媽媽下班找不到孩子，才發現兒子早已陳屍在住家樓下的停車場，從此天人永隔。

▼兒子年紀輕輕就過世，讓父母崩潰大哭。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，男童田田（化名）在2019年12月25日下午5點多不幸身亡，當時家中只有他和12歲的姊姊，爸媽則在外面工作。爸爸表示，當天因為天氣原因全市停課，所以就留這2個孩子在家裡看家，沒想到妻子下班回到家後就發現兒子不見了，只好立刻請求親朋好友幫忙尋找，直到當天晚間8點多才在社區樓下的停車場發現孩子蹤影。

爸爸痛哭地說，田田平時很懂事，學習成績相當優秀，常常獲得考試獎狀，「再過9天就是兒子的生日了，結果這麼好的孩子竟然說沒有就沒了...。」經過警方調查發現，男童確實是從住家外樓梯處的窗口掉下去的，窗台高度大約91公分，沒有任何防護措施，窗戶的鎖頭也壞了。

▼警方證實，窗戶上的鎖頭已經損壞，導致男童不慎開啟墜落。（圖／翻攝自微博）

爸爸透露，這社區別的樓梯窗戶都有防護欄，只有最後交屋的兩棟樓沒有安裝，之前他們曾多次跟建商反映這個情況，但是最終都沒有什麼結果。至於男童為何會爬窗，姑姑則說，「可能孩子在家一天想媽媽，就爬到窗戶上等媽媽回來，結果就造成這個悲劇。」

對於窗戶沒有加裝護欄的問題，建商公司張經理則說，這是開發商當時設計出現了問題，具體原因目前不清楚，「既然事情發生了，希望當事人就走法律程序，我們也會承擔相應的責任。」

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