從沒見過下雪！8歲男童家中「踩椅子趴窗台」興奮看雪…下秒20樓墜下慘死

▲8歲男童趴窗台看雪，下秒不慎從20樓墜落。（圖／翻攝自微博）

記者 鄭思楠／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市12月29日驚傳一起讓人鼻酸的悲劇。一位8歲的男童當晚被發現慘死在一社區大樓樓下的雪地中，隨後確認是從20樓的家中墜落。附近居民透露，當時家裡沒人，孩子獨自在家，「他是南方的孩子，沒見過雪，所以踩在椅子上趴窗台看雪，不小心掉下來了。」

據《黑龍江電視台》報導，男孩父母從外地來到哈爾濱工作，全家人租在該社區中。據網傳影片顯示，一名赤腳男童倒在雪地上不省人事，隨後一男子上前為其蓋上了衣服。

▲孩子慘死雪地中。（圖／翻攝自微博）

據社區劉姓住戶表示，事情發生在當天16時40分許，當時他正在家裡吃飯，突然收到社區屋主的群組訊息，稱有一名男孩從高層墜落正尋找家屬。

隨後，劉姓住戶急忙下樓，就看到一名光腳穿著薄衣服的男童趴在地上。他歎氣，孩子當時就已經沒了意識。不久，當地派出所員警和急救人員趕到，證實男童已經不幸身亡。

劉男說，男孩今年8歲，住在事發大樓的20樓，當時自己在家，不知道怎麼回事就從樓上墜落，「後來家長趕了回來，悲痛欲絕。」據知情人透露，孩子當時是在家中看雪，隨後意外發生。

目前，警方正對男童墜落原因進行調查。

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