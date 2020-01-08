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伊朗動盪24小時！22枚飛彈空襲美軍基地後連2震　客機墜毀奪176條命

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▲▼伊朗少將蘇萊曼尼棺木返抵伊朗，最高領袖哈米尼心痛落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗少將蘇萊曼尼棺木返抵伊朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗8日不平靜，自革命衛隊精銳聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）被美軍擊殺，便為復仇蓄勢待發，當地時間凌晨發射數枚飛彈空襲伊拉克美軍基地，據稱釀成至少80人身亡。接著一架烏克蘭航空客機在伊朗起飛8分鐘後墜毀，機上176人全數罹難，震驚國際。

伊朗約於8日凌晨1時30分（美東時間7日下午5時30分）發動「烈士蘇萊曼尼行動」（Operation Martyr Soleimani），以多達22枚飛彈轟炸美軍在伊拉克北部的艾比爾（Erbil）一處基地與西部的阿薩德空軍基地（Ain al-Assad airbase），更威脅若美國反擊，下次可能瞄準美國本土。

▲▼伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲ 伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

美國聯邦航空總署（FAA）第一時間發布民航禁飛令，限制美國非軍事飛機飛越伊拉克、伊朗、波斯灣、阿曼灣上空。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）下令，禁止海外外交官與伊朗反對派組織會面，以免情勢加劇。伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）隨後在推特上說明，不尋求情勢升溫或開戰，但會保衛國家不受侵略。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間7日晚間（台灣時間8日早上）發推特表示，「一切都好，目前正評估損失」，預告將於8日早上（台灣時間8日晚間）對此發表聲明。伊朗官媒稍晚宣稱，這波空襲至少造成80名美軍人員死亡、200人受傷，美軍設備也受損嚴重，但美方目前尚未證實。

▲▼ 伊朗地震。（圖／翻攝自USGS）

▲ 伊朗發生規模4.9地震。（圖／翻攝自USGS）

空襲行動結束後不久，伊朗西南部城市當地8日清晨接連發生規模4.9及4.5的2起地震，震源深度皆只有10公里，屬極淺層地震。首次地震震央位於博拉茲詹（Borazjan）西南方約21公里處，距離該國唯一一座核電廠布什爾（Bushehr）核電廠僅40英里（約64公里）。當局證實，2起地震皆屬自然現象，與空襲事件並無關聯。

美伊緊張情勢高漲之際，伊朗境內8日早晨6點多驚傳墜機意外。烏克蘭航空PS752客機自伊瑪目何梅尼國際機場起飛8分鐘後化成一團火球，墜毀於帕蘭德（Parand），機上176人全都喪命。現場機體零件四散，隨處可見罹難者殘骸。意外發生後最初被傳為遭防空導彈擊落，但伊朗官方稍後證實為機體故障。

▲烏克蘭航空公司一架飛機在伊朗起飛後墜毀。（圖／翻攝自推特）

▲ 烏克蘭航空公司一架飛機在伊朗起飛後墜毀。（圖／翻攝自推特）

►影／美國伊朗恩怨「一次看懶人包」　空襲復仇起源過程…牽整個國際局勢！

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