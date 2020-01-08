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美國伊朗恩怨「一次看懶人包」　空襲復仇起源過程…牽整個國際局勢！

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▲▼美國總統 川普 Donald Trump。（圖／路透社）

美國與伊朗關係白熱化。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

自上月31日美軍空襲伊拉克巴格達國際機場後，美國、伊朗、伊拉克三方進入緊繃狀態，事發起源經過，帶您一次了解：

從一個承包商的死，演變成國際局勢動盪

起因自什葉派民兵（伊朗革命衛隊支持）對美軍駐守伊拉克基地進行突襲，其中包括上月27日美國民用承包商遭到火箭襲擊身亡，美方表示皆為蘇萊曼尼所策畫。上月29日美軍對伊拉克親伊朗民兵空襲；緊接上月31日美國駐伊拉克大使館遭到上萬民眾包圍攻擊，甚至一度強衝進館內的緩衝接待區，現場不僅放火燒掉監視塔、還攻破管制中心。當時美國總統川普在推特上表示：「倘若造成美方人員傷亡，將會不計一切代價反擊」。

雙方認知不同，怒火觸動戰火僅一線之隔

根據美方調查，認為31日的大使館攻擊事件明顯為「伊朗政府」煽動，在遭到入侵的第一時間，大使館就與美國防部連線，並且立即派出阿帕契直升機盤旋示警，接著先派出500士兵抵達科威特，接著又集結3500人的反應部隊「視狀況決定是否進入伊拉克」，這時外界尚未發現美方準備復仇。

觸動三方怒火的空襲，美、伊朗、伊拉克全面進入戒備狀態

美駐伊拉克大使館遭到攻擊，讓川普心生憤怒，加上進入2020連任之路，對於美軍、美國人民的生命安全需有明顯作為。美軍在巴格達時間3日清晨，以無人機空襲，當場擊斃正準備自巴格達機場離開的伊朗高階將領「聖城旅」（Quds Force）將領蘇萊曼尼、親伊朗民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯。

這場空襲發生後，立即引起伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）憤怒表示，「伊朗絕對將狠狠報復，這樣的殺戮行為伊朗人將被迫報仇」；伊朗外交部長也提到，「將會採取國際法律，因為美國的做法根本與國際恐怖份子無異」。

對此，伊拉克總理馬赫迪（Adel Abdul Mahdi）也指責，這是對伊拉克蓄意侵犯、國家尊嚴的攻擊。

後果代價恐怕無法「隨便結束」

中東研究所資深研究員李斯特（Charles Lister）表示，這場空襲可以說是「美國做出最魯莽的攻擊」，甚至遠比斬首賓拉登、巴格達迪還要嚴重，這象徵著讓美國與伊朗原本看似緩和的狀態，再度陷入僵局，甚至沒有釐清美國在該地區「擁有力量不足，相對必須承擔的後果」。

《CNN》分析，川普上任後，對於伊朗的制裁從未寬鬆，甚至在日前油輪事件中，伊朗雖憤怒，但僅喊話及些許挑釁行為，最終都隨時間與談判慢慢淡化；然而此次美軍空襲擊殺伊朗第二靈魂人物蘇萊曼尼，勢必將局勢帶往劣勢。蘇萊曼尼之死，也將讓美伊的談判造成嚴重的損失，更可能讓極端組織趁勢崛起。此外，報導中也提到，伊朗可能將不會有直接攻擊的可能，但可以預料的是「挑釁行為將不會減少，就看美國如何應對」。

▲▼伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透）

▲伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇 。（圖／路透）

空襲後的全球影響與反應

6日伊朗憤怒揚言將攻擊美國在中東地區35個重要據點，包括以色列都在範圍內；川普也一開始也回應不排除攻擊伊朗的文化遺址點，遭到聯合國、國際砲轟認為「違反戰爭罪」，7日川普才改口將不會攻擊。

伊朗當地社群媒體上，出現募款台幣約24億「拿下川普人頭」誓言為蘇萊曼尼復仇。

美國紐約、洛杉磯等大城進入戒備狀態，部分地鐵站需要安檢，預防伊朗報復，美政府也要求在伊朗的美國公民迅速徹離。俄羅斯外交部3日也發表聲明，美軍此舉影響中東地區的和平穩定，讓局勢升溫，俄羅斯總統普丁與法國總統馬克宏通話時，雙方也認為中東局勢升級之外，恐怕也讓國際安全造成負面影響；紐西蘭國防部自2015年訓練伊拉克士兵，原將於今年結訓，如今也提早撤兵。

6日法、英、德發表聯合聲明，盼伊朗尊重核協議，避免動用暴力。川普則在推特上發文「伊朗擁有不能擁有核武器」回應伊朗拒遵守核協議。

後續復仇展開

遭到美軍擊殺的伊朗第二精神領袖蘇萊曼尼，遺體5日送回國內，超過100萬人上街哀悼，並在德黑蘭最著名的穆薩拉清真寺舉行國葬，同時舉辦悼念。蘇萊曼尼之女在葬禮上表示「瘋子川普，別以為一切結束，美國、以色列末日將來臨」。

川普在空襲後表示，除掉蘇萊曼尼是必須，因為他試圖策畫攻擊美軍人員，然而伊拉克看守總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）直指華府所言根本是個謊言，因為蘇萊曼尼當時是為了「和平」而來，商討伊拉克與伊朗、沙烏地阿拉伯之間的外交和解，且川普也知情。

7日美軍派遣「第82空降師」至中東，傳聞即將開戰，果真在8日傳出伊朗革命衛隊發射10多枚火箭襲擊美軍駐伊拉克空軍2處基地，事後也直接坦承「就是為了復仇」，並警告美國不要輕舉妄動，否則不排除將直接攻擊美國。

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