「將領被抹黑送紅包買官」　陳水扁替沈一鳴祝禱：馬英九、邱毅不用去靈前下跪？

▲前總統陳水扁龍山寺參拜。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

前總統陳水扁8日上午前往台北艋舺龍山寺為當年栽培的將領沈一鳴祝禱，同時祈福台灣平安。陳水扁表示，過去前總統馬英九、前立委邱毅曾抹黑他送紅包買官，痛斥「難道邱毅、馬英九不用到沈一鳴的靈前下跪道歉？」

陳水扁在受訪時痛批馬英九跟邱毅過去抹黑沈一鳴送紅包買官，政治再怎麼黑，要政治追殺、司法迫害陳水扁，也不該連累國軍將領。

陳水扁表示，在2009年1月19日，時任立委的邱毅舉行記者會指控陳水扁任內晉升的少將、中將與上將，都涉嫌送紅包買官，甚至還有價碼，少將200萬、中將300萬到400萬。

他也痛罵，這樣的說法對沈一鳴並不公平，馬英九跟邱毅在沒有證據下，一竿子打翻一條船，還把所有國軍將領一個個叫去問話，結果調查到最後送紅包的一個都沒有。

對此，邱毅表示，他曾在2008年時提出軍中有向陳水扁的官邸進行買官，甚至還有價碼，當時馬英九確實有下令徹查，而特偵組也立案調查，但陳水扁在監獄中裝瘋賣傻，最後申請保外就醫，於是所有調查被終止。邱毅強調，陳水扁把箭頭指向馬英九，他沒話說，因為是馬英九把陳水扁放出來作法自斃，但把箭頭指向他，他是無法體諒。

另外，陳水扁也向在場媒體與眾多支持者提出「三問馬英九」。首先第一問，陳水扁說，要請問馬英九319槍擊案，2004年319槍擊案晚上，連宋陣營的競選總幹事馬英九與陳文茜舉行記者會，陳文茜隔年6月27日接受中國南方人物週刊訪問時承認，他們當時講319槍擊案，是她事先與馬英九講好，「一個要扮演黑臉、一個扮演白臉，要一起演戲」。

陳水扁說，這就是「事先有犯意聯絡」，馬英九完全沒有責任嗎？「黑面、白面意思聯絡，行為分擔」，這就是共犯，馬英九還要告阿扁嗎？一樣都是在台大法律系讀書，「阿扁讀有，為什麼你不沒有？」

接著，陳水扁二問馬英九，有關特別費，陳水扁有總統機要費，馬英九特別費，為什麼一個判有罪、一個判沒罪？蔡守訓為了幫馬英九判無罪，竟然找到宋朝的宋使錢說這個就是要給當事人花用的，但陳水扁的特別費用到機密外交，還不夠花，自已倒貼3千多萬元，還被判無期徒刑。這樣對嗎？

陳水扁說，第三問有關富邦金併吞北市銀行案件，台北銀行董事會很多人反對，但法院卷宗顯示，當時台北市財政局長、北市銀常務董事李述德說，「大家別吵了，這是政治決定」。

陳水扁表示，北市銀被比較小間的富邦金併吞，什麼是政治決定，「除了馬英九外，還有第二個嗎？」富邦蔡明忠說他有捐1500萬元給馬英九，結果受到壓力更正，說這是給政黨不是給個人，這樣翻供可以沒事嗎？

其他人也看了這些...

►痛失英才！不只大漠計畫…幕僚爆沈一鳴是IDF戰機試飛官

►黑鷹失事招魂現場！總長夫人被攙扶到場...家屬全淚崩：任務完成，我們回家了

►黑鷹墜毀「機械、氣候因素」8成排除 運安會：剩人為待分析



更多熱門新聞...

►黑鷹殉職將士追思 許鴻彬留言板「童字跡」：爸爸我愛您、下次一起玩手機

►黑鷹失事暫停競選2天韓國瑜露面 默哀30秒！「敲響木碗」惹哭一票韓粉

►率國軍默哀！蔡英文視察雷達隊：代替沈總長來看大家！我們要更堅強更團結