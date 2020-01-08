遭抹黑反對年改釋憲　宋楚瑜轟國民黨：找李來希唬大家　沒一人簽字

▲宋楚瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統宋楚瑜8日受訪時抱怨，國民黨的高層不斷的在抹黑親民黨黨團，稱他們反對年金改革釋憲，但是若沒有親民黨去連署的話，能夠過釋憲的門檻嗎？，「國民黨到現在沒有向我們道歉過」，國民黨根本沒有版本，「找一個李來希的來唬大家」，沒有一個人簽過字。

對於國民黨總統候選人稱「不回應」表達對您的尊重，宋楚瑜說，因為韓也曉得，「沒有看到宋楚瑜跑到大陸上面去吃吃喝喝、去騙吃騙喝，宋楚瑜一家人都規規矩矩」。

「國民黨當年怎麼樣抹黑我？」宋楚瑜話鋒一轉抱怨說，但在這次選戰當中，國民黨的高層不斷的在抹黑親民黨黨團，稱他們反對年金改革釋憲，但實際上，若不是我們這幾位去連署的話釋憲案的話，能夠過釋憲的門檻嗎？「國民黨到現在沒有向我們道歉過」。

宋楚瑜砲轟，若不是親民黨立委去連署，怎麼會有釋憲文781、782、783？國民黨根本沒有版本，「找一個李來希的來唬大家」，沒有一個人簽過字，我們開過多少記者會，反覆的強調民進黨爆衝年金改革，對軍公教人員非常不尊重，他回到政府之後，要把年金改革的事情重新檢討。

宋楚瑜指出，「不是沒有錢啦！國民黨過去把國產變成黨產、黨產變成私產的錢找回來，年金改革的錢不就有了嗎？把民進黨貪腐的錢找回來，我們年金改革的錢不是都有了嗎？」

宋楚瑜並舉例，親民黨在這次《反滲透法》修法裡面，是真正在議場反覆的說明兩岸要和解，但是自由、民主的制度絕對不妥協、國家安全的事情絕對不妥協，但是在討論這個問題的時候，「國民黨的立法委員，我也要替他們講講話，好可憐，因爲領導太差了！領導都不敢講話，就怕台灣人講話，就會被人家戴紅帽子」。

宋楚瑜最後強調，我們都是台灣人，我們對台灣有責，我們要愛護台灣，確保台灣自由、民主的價值，絕不妥協，這就是我們的基本立場。