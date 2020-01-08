影／韓辦公布「週刊」烏賊戰獲奧步冠軍　韓國瑜9日凱道上親自頒獎

記者羅婉庭／台北報導

韓國瑜競選辦公室8日召開「冠軍花落誰家？完整的大解密奧步108招！」記者會，由韓辦總發言人王淺秋、發言人鄭照新、葉元之，以及律師葉慶元一同出席，公布日前甄選的「民進黨奧步108招」冠軍由「永遠的奧步王」偉大的第一名壹週刊奪下！韓國瑜將於9日凱道上親自頒獎給投稿人。

韓辦指出，第6的是「選前爆料，市長多年前與王小姐赴大陸商務考察，曾與中共國台辦官員密會」，鄭照新指出，這個排名才公布，就這麼巧，上午該週刊真的刊出了王小姐的相關內容，「可惜內容又是臆測一大堆，沒有真實性可言」。第5名則是「卡神楊蕙如爆料，是收受韓國瑜委託自導自演」，第4名「選前公布市長岳父租用土地的化驗結果為有毒」。

最後前3名分別為「利用電腦 Deepfakes (AI) 技術假造影片抹黑讓人信以為真，比假造圖片更可怕」、「選前爆料，市長收受中資」、以及冠軍「偉大的第一名壹週刊，永遠的奧步王」。王淺秋指出，選戰只剩倒數3天，每天都有這麼多奇怪的爆料、臆測。

鄭照新表示，偉大的第一名壹週刊一直以來都用大量的「臆測訊息」，試圖用烏賊戰來抹黑韓國瑜，因此特別把冠軍頒給他們，包括8日上午週刊在爆料關於王小姐、韓國瑜想移民、李佳芬迷信戴尾戒等內容，都令人啼笑皆非。



韓辦公布網路票選選前奧步12代表：

一、壹週刊，永遠的奧步王

二、選前爆料市長收受中資

三、利用電腦Deepfakes技術假造影片抹黑，讓人信以為真比假造圖片更可怕

四、選前公布市長岳父租用土地的化驗結果為有毒

五、卡神現身爆料，是收受韓國瑜委託自導自演

六、選前爆料，市長多年前與王小姐赴大陸商務考察，曾與中共國台辦官員密會

七、反串韓粉,對其他陣營候選人發動攻擊

八、選前爆料，假造錄音檔，抹紅、抹黃、抹黑市長

九、選前爆料市長收受國外資金或接受國外勢力協助

十、傷害任一陣營總統候選人、副總統候選人

十一、不明女子蒙面現身，指曾遭韓國瑜始亂終棄

十二、捏造證據表示，韓國瑜當選後，將與中共簽下「和平協議」或承認「一個中國」

▲韓國瑜競選辦公室「冠軍花落誰家？完整的大解密奧步108招！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）