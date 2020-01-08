選舉剩3天　陳滄江再次聲明「切割民進黨」：絕不會再回去！

▲金門縣立委候選人陳滄江近日為了罷免洪允典一事到處奔波。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

記者朱世凱／綜合報導

距離選舉投票日剩3天，金門縣立委候選人陳滄江發文聲明，自己絕不可能再回民進黨，倘若當選，將會做一位真正代表金門人的立委，「金門鄉親之所欲所棄，亦即滄江之所欲所棄。」他也希望對手別再將他與民進黨扯在一塊，藉機拉攏更多選票。

陳滄江在臉書發文表示，選前最後幾天，他接到不少旅台與金門在地鄉親打氣鼓勵，一股暖流瞬間在心中蔓延，不過關心他的長輩好友們也不忘一再提醒，「你早已退出民進黨了，要讓選民知道，你與民進黨早就沒有瓜葛，絕對不可能再回民進黨，因為金門人討厭民進黨，也連帶討厭跟民進黨有關係的人。」

陳滄江強調，刻意將他與民進黨掛在一起愚弄選民，「一直是競選對手惡劣的選舉操作手法」，因為他們知道在金門打民進黨就有票。他重申，自己早在2018年8月31日，就因民進黨自絕於金門，離金門民意愈來愈遠，所以毅然決然宣布退出民進黨。

他表示，起初對於競選對手一再抹綠的爛招不予理會，但為了感謝以及讓關心他的宗長及鄉親放心，只好再次鄭重聲明，「滄江愛金門、愛鄉土的初心不變，滄江退出民進黨一年多，改走自己的路，日月可昭，全民可證。如若鄉親支持，滄江代表金門縣民當立委，就等於全體縣民當立委。金門鄉親之所欲所棄，亦即滄江之所欲所棄。」

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