謝長廷稱李佳芬與楊蕙如看12強棒球　韓辦「決不撤告」：像扒手惡意栽贓！

▲韓國瑜競選辦公室「謝長廷的謊言！自曝子弟兵行蹤！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

駐日代表謝長廷公開表示，自己前一次見到楊蕙如是在世界12強棒球賽時，楊蕙如就是與韓國瑜夫人李佳芬同行。對此，韓辦8日上午表示，謝長廷公開說謊，「根本是扒手被別人發現了，把贓物塞到別人的包包裡」惡意將自己的網軍栽贓到別人頭上，將對謝長廷提出意圖使人不當選的妨害選舉告訴，且絕不撤告。

謝長廷7日在代表處受訪時表示，他上次見到「卡神」楊蕙如是於東京舉行的12強棒球賽，「但是那次她沒有跟我一起看棒球，她是跟韓國瑜的太太一起看」。

當天下午謝長廷在臉書貼文，修正指出李佳芬、楊蕙如是同場看球，並在臉書分享楊蕙如臉書貼文，內容為楊蕙如在球場看球時拍下李佳芬的照片，寫到「哇靠！李佳芬坐我附近」。對此，謝長廷稱，楊蕙如和李佳芬在東京巨蛋同場看球是「客觀事實」，韓辦何必急著否認。

對此，與李佳芬一起訪東京的韓辦發言人葉元之表示，李佳芬拜訪東京僑界，以及多位僑領、隨扈陪同李佳芬觀賽，並沒有碰到楊蕙如，但謝駐日代表卻直指兩人一起看球賽，從頭到尾都沒有見到楊蕙如，「怎麼會有這樣的駐日代表，在派駐國公然說謊，以後如何與僑領、僑胞互動，他的話還有誰要信？」

葉元之說，謝長廷謊言越補越大洞，後來還硬凹！也許李佳芬進場被楊蕙如看到而拍下照片，卻被說成同場看球，他們當時根本沒注意到楊蕙如的存在，應該只有謝長廷非常注意楊蕙如。

他指出，楊蕙如在遭起訴前，前往日本東京找謝長廷，是不是因為idcc操縱網軍的案子即將東窗事發，去面見謝長廷，對即將引起政治風暴，請謝長廷做好準備。謝稱上次見面是在12強棒球賽，兩人為什麼選人這麼多的地方見面？請謝長廷出面說清楚。

葉慶元律師指出，謝長廷身為政府官員、身為駐日代表，卻在選戰最後時刻散播不實謠言，企圖將網軍操作一事嫁禍給韓國瑜，就是意圖使人不當選，呼籲謝長廷不要躲在東京說謊，就是企圖把蘇處長之死的責任往外推、把網軍栽贓到別人身上，韓國瑜競選辦公室對此提出強烈抗議。

葉慶元表示，謝長廷身為政府官員，在選戰最後時刻，刻意散布不實謠言，指稱楊蕙如與李佳芬在東京一同看棒球，隱射他們交情匪淺，企圖把網軍操作的事情嫁禍到韓國瑜陣營，這是意圖使人不當選，散布謠言，將對謝長廷提出意圖使人不當選的妨害選舉告訴，也再次強調絕不會撤告。謝明知楊蕙如沒有與李佳芬看球，卻想要栽贓別人，比扯鈴還扯。

葉慶元說，謝長廷不要躲在日本，關西機場風災時推說東京與大阪相隔572公里，但對離的更遠的台灣，卻能栽贓，明明沒有一起看棒球，還能扯在一起，事後又說是在同一個棒球場，乾脆說所有收看了這場球賽的人都是一起看棒球。

除此之外，總發言人王淺秋也公布一份新的資料，「學生網路團隊籌備第二次會議」會議紀錄，地點就在謝長廷創辦的新文化基金會二樓，裡面紀錄了排班、工讀金，貼文一則多少錢，除了議題蒐集，還提到批評己方的新聞拉出來，進行護航，如果是對手的，則加強攻擊力道，用臉書與Line購買很多帳號進行攻擊。

她表示，謝長廷創辦、帶領的新文化基金會，用納稅人的錢成立網軍，希望謝長廷誠實面對檢驗，謝長廷已經是民進黨誠信檢驗的最低標準，也是民進黨網軍操作的防線。