選情呈現拉鋸　漢子＆燕子語音拜票！要把楊瓊瓔拉到勝利方

▲盧秀燕和朱立倫為楊瓊瓔站台造勢。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第3選區選情陷入膠著，國民黨的楊瓊瓔和無黨的洪慈庸出現拉鋸戰，雙方每天都有大咖站台、陪同掃街，選前倒數3天，新北市長侯友宜跨區用語音催票，侯推薦楊瓊瓔是個說到做到的人，歷練完整，拜託大家能夠「公道靠鄉親，票投楊瓊瓔」，9日起換由市長盧秀燕跟著語音拜票，漢子和燕子要把楊拉到勝利的一方。

侯友宜8日以電話語音拜票和臉書影片為楊瓊瓔催票，侯友宜推薦一路走來，在地打拚，是說到做到的人，歷任省議員、立委資歷完整，期望鄉親能夠「公道靠鄉親，票投楊瓊瓔」。

楊瓊瓔競辦表示，四區的造勢活動人數都在5千人以上，里長、議員展現地方大團結氣勢，繼去年台中市長換人後，希望這次選區立委也能換一個認真為鄉親做事的人，地方上有民進黨的里長公開支持楊瓊瓔，卻被民進黨開除黨籍，該名里長私下表示，民進黨沒有自己的候選人，洪慈庸並不是民進黨員，為了對得起鄉親，所以支持真正做事的楊瓊瓔，他沒有對不起民進黨，民進黨地方黨部為了一個外人把他開除，令人寒心。

楊瓊瓔競辦還說，這幾天空污超標，還好中火降載，不然空氣品質將更加惡化，洪慈庸過去幾個月，多次邀請蔡英文總統來只為自己的選舉拉票，沒有為火力發電降載或減少生煤燃量說過一句話，眼中只有選票沒有鄉親，擔任立委任內不敢批評蔡英文的能源政策，甚至在空氣紫爆PM2.5超標時，見獵心喜的說中火和空汙無關，然而中部人對空汙有多深惡痛絕，民怨已經在地方擴大發酵，讓許多市民非常失望。

緊接侯友宜語音拜票之後，市長盧秀燕明後天也將為楊瓊瓔電話語音拜票，這次國民黨內輔選天王們陸續以各種方式為楊瓊瓔催票、固票，就是要讓最認真、最有戰鬥力的楊瓊瓔重回立法院。

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