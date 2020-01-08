熱戀5個月就領證！31歲正妹博士婚後發現「白淨老公是Gay」…心碎跳樓身亡

▲美女博士墜樓自殺。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶女孩小玲（化名）是一名十分漂亮的女博士，一直以來都是父母的驕傲，畢業後在父母的催促下認識了一位看起來白淨紳士的男子。隨後，兩人急速陷入熱戀，5個月就結婚了。本來，一切似乎都朝著美好的方向發展，沒想到她婚後不久竟然跳樓身亡了。

據《湖北經視》報導，父母認為，女兒的死與程姓女婿有著莫大的關係，因為在小玲出事前告訴了他們一個驚天的秘密，「她在出事前就與老公的夫妻關係發生了變化，跳樓前還給我們打了一個哭訴電話，說程男喜歡男人不喜歡女人。」

據了解，小玲和老公是在同學介紹下相識戀愛的，僅僅交往了5個月就結婚了，兩人婚後一開始十分恩愛。但是，沒多久，程男就對老婆提出，希望可以分床睡。面對老公突然的請求，小玲開始檢討是否是自己做得不夠好，甚至還在網路發帖求助，當時收到一些熱心網友認為「老公可能是同性戀」的提醒。

▲結婚證。（圖／翻攝自網路）

面對多次的冷落，小玲加重了老公是同性戀的懷疑，再三逼問之下，竟得到確實是「雙性戀」的回覆。但當時，程男痛哭表示自己是因為愛她才結婚，還跪下來請求原諒。小玲見老公跪下，心一軟就原諒了。

但是讓小玲萬萬沒有想到的是，不久之後就在老公的手機裡，看到對方與其他男人的曖昧訊息。她崩潰了，再次找對方對質。這次，程男終於承認自己就是同性戀的事實。心灰意冷的她當晚就決定離婚，但奇怪的事，不久之後竟從自己家跳樓身亡。

▲小玲高挑漂亮，從小優秀到大。（圖／翻攝自網路）

對於小玲的身亡，父母始終認為不簡單，隨後決定起訴女婿。四川華西律師事務所張志剛律師指控，死者是獨生女，出事時僅31歲，結婚才半年，「程男隱瞞自己是同性戀，進行騙婚，引發兩人間激烈矛盾衝突，在小玲墜樓身亡過程中存在嚴重過錯，對因自己言行引發對方輕生念頭及行為不加防範救助，直接導致慘劇發生，此外，他還多次以極端的精神刺激手段，導致老婆產生較嚴重心理抑鬱傾向，根本未盡到夫妻間法定的互相扶助義務，過錯和不作為與老婆的死亡有因果關係，所以至少承擔50%責任。」

隨後，律師請求武侯法院判決，程男賠償小玲父母死亡賠償金、精神撫慰金等63萬餘元人民幣（約新台幣272萬元）。不過，武侯法院近日宣判，駁回了父母的訴訟請求。

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