快訊／五股運動中心拖欠3萬6工程款　工人爬掛鷹架揚言輕生

記者陳豐德／新北報導

新北市五股國民運動中心2018年9月開工動土，不料6日下午一名搭鷹架的曹姓男子因為討不到3萬6千元工程款，獨自一人爬上興建中的運動中心頂樓，大喊「工地欠錢不還」，還作勢要跳下輕生，警方獲報到場緩和曹男情緒，工地主任見狀答應還款後，曹男這才緩緩走下，解除一場虛驚。

新北市五股運動中心統包工程於2018年9月20日舉行開工動土典禮，是新北市第16座國民運動中心，預計今年3月完工，將結合現有洲子洋公園，打造寬敞的休閒運動空間，總樓地板面積為3988平方公尺，市府期盼能有效提升周遭里民的生活品質。

不料去年9月份，原先與五股運動中心總承包商配合的鷹架廠商因故無法施作，曹男（53歲）負責的公司被找來應急，疑似沒簽合約的狀況下，就搭了2天的鷹架，不料這筆3萬6千元的工程款卻未如期給付，一直拖到將近過年，曹男還是拿不到款項，氣憤之下才會在6日下午3時許爬上工地屋頂揚言跳下。

警方獲報後火速到場處理，聽聞曹男高喊「工地欠錢不還」，並攀附在鷹架之上，身上沒有配掛任何安全措施，員警見狀隨即柔性勸阻，並通知工地主任到場，經調解後主任答應曹男下來就會交付工程款，曹男這才心甘情願走下，並至派出所說明原因。

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