　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

45分鐘殺19人！　安養院殺人魔首次開庭「手塞嘴巴＋全身扭曲」被迫中止

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

日本26歲殺人犯植松聖被警方移送時，竟露出微笑。（圖／CFP）

▲日本安養院殺人魔植松聖。（圖／CFP）

實習記者賴韻如／綜合報導

日本2016年7月發生一起嚴重凶殺案，凶手植松聖持刀闖入神奈川縣「津久井山百合園」（津久井やまゆり園）安養院，隨機砍殺殘障人士，一共造成19人死亡、26人受傷。該案於今（8）日首次開庭審理，沒想到程序才進行了30分鐘，植松聖竟突然出現疑似「起乩」行為，最終只好被迫休庭。

據《產經新聞》報導，該案原訂於上午11點開庭，但由於現場旁聽人數眾多，拖延了20分鐘才順利進行。殺人魔植松聖被帶進法庭時一路低頭、不發一語，隨後法官問及他的名字，植松聖則用非常小的聲音回答，接著也當庭認罪，承認自己殺死了19人。不過，植松聖的辯論律師則主張，由於植松聖犯案時受到藥物影響，精神狀況非常不穩定，強調須朝「無罪」方向。

日本神奈川縣相模原市驚傳重大殺人案，兇嫌植松聖照片曝光。（圖／CFP）

▲植松聖殺了19人，首次開庭卻疑似「起乩」。（圖／CFP）

植松聖在庭訊進行了30分鐘後，開口為自己進行辯護，他才剛說完「對不起大家」後，便開始出現超詭異行為，他先是跑到證言台前方，接著伸手空拿物品、塞進嘴巴，隨後竟開始「全身扭曲」，模樣如起乩般，讓所有旁聽民眾嚇傻，法警也立刻上前制止，造成現場一陣混亂，最後只好被迫休庭，直到下午1點15分才再度開庭。

據先前報導指出，植松聖在日本時間2016年7月26日凌晨2時30分時，闖入「津久井山百合園」安養院，並綁住前來阻止的工作人員，接著持刀大開殺戒，造成19人死亡、26人受傷。植松聖在行凶前自拍上傳推特自稱「世界即將和平」，事後到警局自首時更供稱，「如果殘障人士全消失就好了」，激烈言論令人傻眼。

ET快訊
快訊／武漢不明肺炎擴散　南韓出現首例疑似感染患者
準備要打仗了！美國「第82空降師」整裝赴中東部署
王瞳徹底切割艾成！癡纏8年「討回50萬」開庭當天躲到加拿大
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

回應中國是否干預大選　美官員：台灣人有意識到外力干預可能

兩伊情勢緊張！菲、印發布旅遊警報籲僑胞撤離　多國航班繞過波斯灣

等了7年的正義！印度女大生公車上遭性侵殺害　4惡徒2週後絞死

45分鐘殺19人！　安養院殺人魔首次開庭「手塞嘴巴＋全身扭曲」被迫中止

快訊／南韓爆出首例疑似感染武漢不明肺炎患者

美伊僵持局…普丁滿臉歡喜「拜訪伊朗盟友敘利亞」　時機敏感引關注！

澳洲消防員「累趴草地」照片超鼻酸　掉男兒淚：大火好像沒有盡頭

遊民睡覺遭黑衣男縱火　瞬間成「巨大火球」爬行在街頭身亡

阿拉斯加火山爆發　飛航安全紅色警戒

22歲大眼萌妹Cosplay「禰豆子」神還原！卸妝照曝光...11萬網看傻

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

回應中國是否干預大選　美官員：台灣人有意識到外力干預可能

兩伊情勢緊張！菲、印發布旅遊警報籲僑胞撤離　多國航班繞過波斯灣

等了7年的正義！印度女大生公車上遭性侵殺害　4惡徒2週後絞死

45分鐘殺19人！　安養院殺人魔首次開庭「手塞嘴巴＋全身扭曲」被迫中止

快訊／南韓爆出首例疑似感染武漢不明肺炎患者

美伊僵持局…普丁滿臉歡喜「拜訪伊朗盟友敘利亞」　時機敏感引關注！

澳洲消防員「累趴草地」照片超鼻酸　掉男兒淚：大火好像沒有盡頭

遊民睡覺遭黑衣男縱火　瞬間成「巨大火球」爬行在街頭身亡

阿拉斯加火山爆發　飛航安全紅色警戒

22歲大眼萌妹Cosplay「禰豆子」神還原！卸妝照曝光...11萬網看傻

雪碧被爆小三偷生娃…喊冤遭打臉！　正宮怒嗆「蜘蛛精」：硬起來買殺蟲劑

紫色花海圍繞旋轉木馬、純白敲鐘　2座薰衣草森林進入最美花期

遠見／工家美術館　用復古台味演繹工地文化

遠見／吳敏求做對三件事　旺宏重返榮耀

闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

遠見／2020年真的會更好？

加強春節期間火災搶救　台東演練過程逼真

2019第四季消費者信心指數　香港68.7墊底不敵台陸澳

【中聯辦換主任】駱惠寧，你真的盼望香港能重回正軌嗎？

蘇花改通車後首例！4機車接連闖關　警開罰+記點

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

烏克蘭客機起飛8分「成一坨火球」墜毀　畫面曝光

影片曝光！伊朗深夜發射數十枚飛彈

伊朗戰機升空進伊拉克下狠話「會有更多攻擊」　不排除直攻美國

白宮：川普密切關注伊朗攻擊情形

美國伊朗恩怨「一次看懶人包」國際局勢陷動盪

川普美國8日上午發聲明

澳洲野火死5億動物　再殺1萬頭駱駝

CNN：川普可能發表全國談話

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

他翻出一枚神秘「日本國千元硬幣」

更多熱門

相關新聞

新幹線隨機殺人　日男獲無期喊萬歲

新幹線隨機殺人　日男獲無期喊萬歲

去年6月，日本神奈川縣東海道新幹線列車發生無差別殺人事件，23歲男子小島一朗持刀隨機砍人，造成1死2傷。檢方因「暴力殺人且犯後毫無悔意」為由，求處無期徒刑。如今橫濱地方法院18日判決出爐，判處小島一朗無期徒刑。

赴日必看！箱根交通現況懶人包

赴日必看！箱根交通現況懶人包

鐵路長期不通　哈吉貝重創箱根觀光

鐵路長期不通　哈吉貝重創箱根觀光

世界衛生組織公布最長壽國家

世界衛生組織公布最長壽國家

連夜撤車廂　京急線7日中午復駛

連夜撤車廂　京急線7日中午復駛

關鍵字：

植松聖神奈川縣相模原市津久井山百合園津久井やまゆり園

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面