45分鐘殺19人！　安養院殺人魔首次開庭「手塞嘴巴＋全身扭曲」被迫中止

▲日本安養院殺人魔植松聖。（圖／CFP）

實習記者賴韻如／綜合報導

日本2016年7月發生一起嚴重凶殺案，凶手植松聖持刀闖入神奈川縣「津久井山百合園」（津久井やまゆり園）安養院，隨機砍殺殘障人士，一共造成19人死亡、26人受傷。該案於今（8）日首次開庭審理，沒想到程序才進行了30分鐘，植松聖竟突然出現疑似「起乩」行為，最終只好被迫休庭。

據《產經新聞》報導，該案原訂於上午11點開庭，但由於現場旁聽人數眾多，拖延了20分鐘才順利進行。殺人魔植松聖被帶進法庭時一路低頭、不發一語，隨後法官問及他的名字，植松聖則用非常小的聲音回答，接著也當庭認罪，承認自己殺死了19人。不過，植松聖的辯論律師則主張，由於植松聖犯案時受到藥物影響，精神狀況非常不穩定，強調須朝「無罪」方向。

▲植松聖殺了19人，首次開庭卻疑似「起乩」。（圖／CFP）

植松聖在庭訊進行了30分鐘後，開口為自己進行辯護，他才剛說完「對不起大家」後，便開始出現超詭異行為，他先是跑到證言台前方，接著伸手空拿物品、塞進嘴巴，隨後竟開始「全身扭曲」，模樣如起乩般，讓所有旁聽民眾嚇傻，法警也立刻上前制止，造成現場一陣混亂，最後只好被迫休庭，直到下午1點15分才再度開庭。

據先前報導指出，植松聖在日本時間2016年7月26日凌晨2時30分時，闖入「津久井山百合園」安養院，並綁住前來阻止的工作人員，接著持刀大開殺戒，造成19人死亡、26人受傷。植松聖在行凶前自拍上傳推特自稱「世界即將和平」，事後到警局自首時更供稱，「如果殘障人士全消失就好了」，激烈言論令人傻眼。