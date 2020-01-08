賣命4年！同事從不找吃飯、聚餐被遺漏...他氣炸開堆高機撞爆公司

▲上海男太邊緣，氣炸開堆高機破壞公司設施。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

上海一名60歲的男子在一間混凝土公司任職4年多，平常對於同事聚餐沒找他已經感到很不滿了，就連全公司的員工聚餐也遺漏了他，讓他氣到隔天開著堆高機衝入工廠大肆破壞，撞壞一堆設施。不過，男子目前被法院以涉嫌故意毀壞財物罪名起訴。

綜合陸媒報導，松江區年近60的鄧姓男子，去年9月發現公司為了慶祝國慶日，所以請了全體員工聚餐，但偏偏就沒找他。鄧男瞬間想到自己在這間公司賣命4年多，先不說平常工作量之大，就連同事間的吃飯聚會也從沒找他一起，讓他越想越氣。

翌日，原本休假的鄧男，直接殺進公司，剛好看見同事正開著堆高機，他衝過去上前把對方拉下來，跳上駕駛就駛入工廠大肆破壞骨料倉的鐵皮，待發洩完後，才下車自顧自去吃早餐。

公司負責人目睹整起事件，但礙於鄧男當時情緒激動，讓他不敢上前阻止，於是報警。他又補充，並非有意將鄧男排除在聚餐之外，而是由於對方平時性格較孤僻，開口閉口都是在罵東罵西，時間久了同事們「都不願意與他來往，搞得最後沒人找他去聚餐，造成了誤會」。

目前，經鑑定發現鄧男並非精神患者，且具有完全刑事責任能力，毀壞公司設備造成損失已逾萬元，涉嫌故意毀壞財物罪，被上海市松江區人民檢察院依法對其提起公訴。

►「IG討論爆款」～超殺新年禮物來了！