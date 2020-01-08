二婚新娘常借錢不還！她紅包放「讓妳一次還清」小紙條　送完結局超痛快

▲原PO包1200和一張紙條給新娘。（示意圖／記者王麗琴攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「之前爆怨公社，有人抱怨朋友借1萬沒還，叫發文者去參加她的二婚婚宴督小，發文者是我朋友」，一名女網友在臉書《爆廢公社》貼文，爆料新娘二婚婚宴後續，說新娘之前就常常跟她朋友借錢沒還，於是就包了1200元的紅包，並夾了一張紙條，結局讓網友笑翻，「新娘的臉真的是變化萬千。」

原PO在文中表示，那天她們有7個人去，新娘辦一桌是18000元，「新娘我也認識，她除了跟發文者借1萬，更早之前還有借1千，500的都沒還」，因為這件事，她包紅包的時候，就放了1200元，裡面也夾了紙條「妳欠某人1萬元和之前小借款都沒還，今天讓妳一次還清，包1200給你，希望妳的二婚長長久久。」

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▲新娘到原PO桌敬酒時，表情可以說是千變萬化。（示意圖／Pexels）

結果新人逐桌敬酒時，來到原PO這桌，新娘臉上的表情「真的是變化萬千」，讓她忍不住笑說「請問大家，我們很壞嗎？」看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「版主太好心了，紅包應該是附帳單就可以了」、「包1200還嫌多，應該包20元，祝她2婚愉快」、「我以為只有紙條，原來還有1200啊！」

還有網友表示，「可以多寫『等妳三婚的時候我會在包600元的』」、「求新娘表情包」、「自從看了新郎在婚宴上把新娘跟別人表演的影片放給賓客看後，您這樣已經算是好人了」、「才去7個，也太不尊重她了！應該坐好坐滿！」有人則是好奇「收禮桌的人也太即時反應了」、「新娘不會看到，是收禮金的才看得到」，原PO也給出答案「我趁新娘換衣服的時候，親手交到她手上。」

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