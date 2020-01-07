台東男揚言跳樓尋短　警突襲還被咬！壓制吊掛下樓送醫

▲ 警方爬上屋頂將男子壓制後，從屋頂由119醫護人員吊掛下來緊急送往署東醫院急診。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東警分局永樂派出所於16日晚間19時30分許，接獲民眾110報案稱在轄區中興路三段某民宅有一民眾疑似情緒不佳且已爬上自宅屋頂並揚言要跳樓自戕，由所長楊義楓親率員警前往處理，現場男子獨自站立於屋簷上，胡言亂語而且作勢要跳樓，員警爬上屋頂用雙手將其抱住並予以壓制，從屋頂吊掛下來送醫急診。

永樂所獲報後立即由所長楊義楓親率員警前往處理，當諸員警甫達現場時，發現一名年約40歲之中年男子獨自站立於屋簷上，不僅胡言亂語而且作勢要跳樓，警方立即爬上屋頂，與其耐心對話吸引注意力，覓得良機趁從後方突襲，迅速用雙手將其抱住適時予以壓制，而該男子竟以口咬警，幸未成傷。並請119醫護人員從屋頂上吊掛該男子下來，且緊急送往署東醫院急診，成功阻止此一憾事發生。

台東警分局強調，家中如有親友罹患憂鬱症或躁鬱症，請家屬一定要按時帶病患就醫、服藥，讓病人能有安靜的環境休養，不要受到外界過大的刺激，避免有自傷或傷人的情事發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995



►變美的秘密看這裡