「滷肉飯店一個月沒開」！明道哥一家3口陳屍山林　鄰居聞噩耗嚇傻：他人很好

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

藝人明道哥哥林男5日下午疑似不堪龐大債務壓力，帶著妻兒到內湖安泰街輕生，一家3口陳屍山林。檢方6日赴一殯相驗，初步判定林男為上吊身亡，而其妻兒則是被勒斃，另排定8日下午解剖以釐清死因。此外，林男原本在內湖某市場賣滷肉飯，但卻從2019年12月就大門深鎖，隔壁店家也表示，從那時開始就再也沒有見過林男夫妻，如今接獲噩耗，也感到相當錯愕。

▲明道哥哥的滷肉飯店，已經一個月沒有營業。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，林男嗜賭，在外欠下大筆債務，也時常藉著弟弟明道的光環四處借錢，還因此連累明道，甚至有債主直接跑到明道活動現場討債，讓明道還曾感嘆哥哥就像是顆「不定時炸彈」。

▲明道哥哥一家3口陳屍山林，鄰居接獲噩耗嚇傻。（圖／記者黃彥傑攝）

然而，5日下午，有民眾步行前往安泰街福德宮後山區時，赫然發現坡道處有一對母子倒臥在地，上前一探已無鼻息，再抬頭時，赫見林男以繩索吊掛在竹林中，嚇得急忙報警處理。

警方獲報趕抵現場，發現林男曾傳訊給朋友稱，「我不想活了」，隨後就被發現陳屍山林。警方推測，林妻與兒子皆遭到林男以束帶勒殺，但窒息死亡的過程中卻未見痛苦掙扎、抵抗跡象，因此懷疑母子2人生前可能遭人下藥迷昏，且現場雖未發現遺書，但路旁遺留一瓶礦泉水。

檢方6日上午前往一殯相驗3人遺體，初判3人死亡時間約是在4日下午至5日凌晨，但死亡的先後順序還有待釐清。此外，該遺留在旁的礦泉水也已送北檢化驗，也已排定8日下午2時進行解剖，以釐清詳細死因。

此外，林男原本在內湖某市場賣滷肉飯，而據了解他平時對待客人相當客氣大方，也不像媒體所報導的那麼複雜，生意也還可以，但自2019年12月開始，滷肉飯店至今已1個月未營業，如今噩耗傳出，也讓隔壁店家錯愕不已。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

打靶不甩軍令！副連長怒：槍交給我 二兵放腹部挑釁…同梯看不下去拿鋼盔海K

看電影配爆米花…女大生昏睡過去！醒來躺在摩鐵秒淚崩 胸罩內驗出他DNA

明道哥欠千萬賭債！手機留「不想活了」 勒斃妻兒再上吊…檢8日下午解剖