175博士質疑蔡英文論文　教育部：經查證博士資格屬實

▲郭書詳質疑蔡英文論文 ,要求外交部公開蔡英文升等與出入境資料。(圖/記者崔至雲攝)

記者崔至雲/台北報導

華人博士團今(8日)召開記者會,針對總統蔡英文博士論文提疑點及4大訴求,呼籲蔡總統儘速說明,其中提到,蔡英文1984年指導碩士生林桓論文,但為合在同一時間學生可以寫完碩士論文、蔡英文又可完成她的博士學位?呼籲總統府、教育部、政大及東吳大學等相關單位盡速解密文件。

博士團召集人郭書詳指出,蔡英文論文過去紛紛擾擾許久,但許多疑點仍沒有答案,這次共有175名博士組成華人博士團,「我們是一群念過博士的人,最有資格發出聲音」,希望以博士的立場來查證此事。

郭書詳表示,他昨天還為此特地跑到東吳大學圖書館調閱蔡英文指導的碩士生林桓論文,但是卻找不到,後來去國家圖書館才調到。林桓的論文上寫到,自己是民國七十三年論文口試通過,但蔡英文表示自己1984年3月14日拿到博士學位,時間幾乎是一致的,這又如何可能?

郭書詳呼籲外交部,應公開蔡英文1980~1985年六年出入境資料,證明蔡英文在那段時間在英國倫敦就學,也呼籲教育部針對蔡英文在政治大學、東吳大學的碩博士論文指導作業進行調查。

▲博士團質疑蔡英文論文真實性。(圖/記者崔至雲攝)

郭書也質疑,為何教育部資料中,蔡英文指導的學生簡燕子碩士論文是政治大學法律研究所73年畢,但實際簡燕子是在79年9月入學、81年6月完成碩士論文及口試,中間差距達八年,是否有身分學歷不實之違法情事?呼籲教育部應盡速釐清蔡英文在政大和東吳是否有指導碩博士論文資格。

對此,教育部稍早表示,1984年7月10日就已收到英國倫敦大學信件,「經查蔡英文君之英國倫敦大學政經學院博士資格屬實」,證明蔡英文博士學位資格,經查證屬實。

教育部說明,經民國73年函請駐英使館查證,蔡英文博士學位資格查證屬實,並指出,教育部為辦理政治大學「擴大延攬旅外學人回國任教案」推薦蔡英文之任教資格補助案,於73年6月21日以台(73)文23675號函請英國倫敦自由中國中心查證蔡英文之博士資格,經英國倫敦自由中國中心以73年7月10日英代(73)新字第296號函復本部,「經查蔡英文君之英國倫敦大學政經學院博士資格屬實」,並隨函檢附英國倫敦大學1984年7月5日信件,信件內容如下,「I have pleasure in confirming that Ing-Wen Tsai was awarded the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Law on 14 March 1984 the Field of Study being International Trade Law and the thesis being entitled "Unfair trade practices and safeguard actions" as an Internal Student of The London School of Economics and Political Science」。