北約秘書長談美伊「新一輪衝突無人獲益」　歐盟憂核協議破裂：伊朗要克制

▲史托藤伯格（Jens Stoltenberg）要美伊別再打了。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍空襲伊朗「聖城軍」少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）引起的後續效應，使全球緊張；北太平洋公約組織（NATO）秘書長史托藤伯格（Jens Stoltenberg）呼籲，降低當前緊張情勢，中東爆發衝突「對誰也沒好處」，但他並未指責美國此次的行動。

經濟北約29國周一（6日）在布魯塞爾（Brussels）召開緊急會議，針對中東情勢進行商討。其中德英兩國主張，儘管蘇萊曼尼的死加劇中東複雜局面，但和伊斯蘭國（ISIS）軍事組織的戰士仍有必要繼續下去。

▲北約對美國空襲行動沒有置喙，但要求伊朗必須克制。（圖／達志影像／美聯社）

美國和伊朗不受控的激進反應讓歐洲各國外交管感到頭痛，他們似乎難以有效降低現在的緊張局面，對於伊朗怒棄2015年的核武協議，歐洲諸君們也顯得力有未逮。

史托藤伯格指出，北約成員國已經聽取美國官方對於中東情勢的簡報，並呼籲雙方應該克制和減緩危機，「一場新的衝突對誰也沒好處，所以伊朗必須克制進一步的暴力和挑釁」。至於北約是否譴責美國此次的刺殺行動，史托藤伯格採取迴避答覆，僅表示這是「美國自己的決定」。

歐盟各國領袖聯合出聲，「我們呼籲各方盡全力節制和負責。我們特別呼籲伊朗克制進一步的暴力和擴張，並敦促伊朗收回所有和『聯合全面行動計畫』（即2015年核子協議，JCPOA），相違背的行為。」