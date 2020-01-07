曾拍攝反修例抗爭畫面！美攝影師遭香港拒絕入境...無奈回應：喜歡這座城市

▲康納斯過去曾在香港遭到拘留，近日又被禁止入境。（圖／翻攝自美國麻州藝術與設計學院網站、康納斯IG：matthewconnors_）

記者洪珮瑄／綜合報導

美國一所大學的攝影教授馬修•康納斯（Matthew Connors）過去在反修例遊行期間，拍下許多抗爭畫面。不過他3日在IG上透露，自己前一天（2日）被拘留在香港機場，甚至被拒絕入境，隨後在返回美國的路途中，不斷思考「這意味著什麼？」

康納斯在IG上有感而發，「我被拘留在香港機場，被拒絕入境，且被迫返回紐約。我仍在思考這意味著什麼，並從44小時的往返路途中，慢慢把心情調適過來，這似乎我與別人合作寫出的《加州週日雜誌》文章有關」。

據南華早報報導，康納斯是一間藝術與設計學院的攝影學教授，事發當天，他在下午7點30分左右，被移民官員拘留了大約5個小時，隨後便在3日凌晨1點飛回美國紐約。

▲康納斯所拍下的反修例示威遊行畫面。（圖／康納斯IG：matthewconnors_）

康納斯回憶，「移民官員當時不斷告訴我，根據他們對我的訊問，我沒有『滿足入境要求』，隨後我請他們說得再清楚一點，但他們卻沒提供其他訊息」。他提到，「移民官在訊問我時，對我的回答似乎都漠不關心，儘管他們問起了關於我出版的有關埃及大革命那本書的後續問題，他們的回答依然興趣缺缺。」

此外，康納斯表示，這是從去年6月反修例風波以來，第三次走訪香港。期間，他在8月時，還曾在抗議現場附近被捕，當時警察阻止他訪問示威者，並要求拿出新聞通行證，但當時他因為沒有攜帶護照及教師證而被拘留。

如今，康納斯被拒絕進入香港，他感嘆地說，「在過去的7個月中，我從香港的民主運動中獲得了很多啟發，很高興能瞥見激發示威者的創造力和熱情的一刻。我還在這座城市結識了一些好朋友，並開始喜歡這座城市的狂熱之美，以及建築與自然的戲劇性碰撞，但我可能永遠無法返回這地方，這讓我感到壓力。」

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