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美海軍陸戰隊「勸退信」周末瘋傳　國防部長闢謠止血：沒要撤軍伊拉克

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▲▼國防部長艾斯培（Mark Esper）和參謀聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲左起國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國防部長艾斯培（Mark Esper）、參謀聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

一封美國高階將領建議美軍撤出伊拉克的信，在周末引起外界許多揣測；國防部長艾斯培（Mark Esper）6日出面澄清，美國並沒有任何要撤軍伊拉克的計畫。

《美聯社》報導，周末出現的「勸退信」當中建議，由於伊拉克國會已經投票通過撕毀美軍駐軍協議，作為回應，美國應該準備撤出駐伊部隊。信中寫道，駐伊部隊會在「接下來的幾天到幾周，重新調整部署以準備撤離」，並警告綠區（Green Zone）上方的直升機盤旋次數越來越多，「我們尊重您下令撤離的決定權」。

參謀聯席會議主席麥利（Mark Milley），針對該封在美國海軍陸戰隊指揮官內部流傳的「勸退信」，內容只是糟糕且錯誤的表述，根本不應該流傳出來。他指出，美軍此刻正在伊拉克和鄰國科威特輪流佈防。

艾斯培和麥利的口徑一致，儘管表示並無撤軍計畫，但部隊現在的確在重新調整部署，為的是因應伊朗威脅的安全危機。艾斯培表示，「沒有任何撤離伊拉克的計畫。沒有任何撤離的決定，我們也沒有針對準備撤離或立刻撤離有過任何討論。」

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