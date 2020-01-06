首宗詐領秋冬旅遊補助！4439名遊客「擠爆」台北旅店　CEO羈押禁見

▲191旅店杜姓負責人涉嫌收集人頭詐領秋冬旅遊補助遭收押禁見。（圖／翻攝業者網站）

記者劉昌松／台北報導

行政院去年推出秋冬國民旅遊補助1000元和200元的夜市券，希望刺激國內觀光，卻有旅館業者藉機收購民眾身分資料，造假入住紀錄詐領補助，士林地檢署2日指揮中山分局搜索「191旅店」等6處，發現191累計已經請領補助達532萬餘元，其中有多少是人頭詐領還待清查，檢察官已向法院聲請將杜姓負責人羈押禁見獲准。

本案起因有民眾詢問大同區某里長，「是不是可以幫忙申請旅遊補助？」里長起疑調查，發現自己的電話被人拿去冒名登記在補助請領單上，里長認為名聲受損，憤而提告妨害名譽。

檢察官深入追查發現，位於台北市大同區的「191旅店」涉有重嫌，1月2日指揮台北市警局中山分居搜索「191旅店」的台北一館、台北二館及桃園館等6處，並拘提旅店負責人杜姓姊弟2人，傳喚包含旅店員工在內之證人10名到案說明。

▲旅店業者涉嫌向親友和寧夏夜市周邊民眾收購身分資料詐領旅遊補助。（圖／翻攝寧夏夜市臉書粉專）

調查發現杜姓負責人2019年9月起，以現金400元以及200元夜市券的代價，向親友或寧夏夜市周邊民眾拍攝身份證或健保卡照片，用來造假登記入住在旗下有空房的3個分館，再拿假的入住紀錄申領補助1000元的旅遊補助以及夜市券，杜姓負責人還會告知各親友、民眾「入住日期」、「房號」，叮嚀如果被政府機關稽查，要說確實有住宿。

檢警調取資料發現，191旅店截至目前為止，已經申請補助台北一館1590人、二館1210人，桃園館1639人，以每人1000元現金補助和200元夜市券計算，總計532萬6800元，但其中有多少是人頭造假還有待清查，為免偵辦中事證遭湮滅或有串供之虞，因此將杜姓負責依詐欺取財以及製作不時會計憑證等罪嫌，向法院聲押禁見獲准，其餘被告則分別交保10萬元、限制住居或請回。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

內湖建商家族內鬨 姪批姑「無良無德、殘渣」檢：個人認知

打著女兒夏于喬名號跨國吸金33億 夏爸在台只騙1400萬元...幕後陰謀曝光

319槍傷後「每天洗澡心滴血」」 陳水扁怒：被當死老鼠死不瞑目