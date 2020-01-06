台大教授批故宮政策遭查水表　法官打臉情治機關：言論自由不罰

▲法官認為台大政治系教授蘇宏達評論故宮政策屬言論自由。（圖為資料照／記者許展溢攝）

記者劉昌松／台北報導

台大政治系教授蘇宏達因在臉書貼出影片，質疑「誰在消滅我們的故宮，你所不知道的民進黨文化大革命！」「民進黨計劃在2025年之前消滅故宮」，被台北市警方依違反《社會秩序維護法》移送法辦，但士林地院審理認為，相關言論雖可能讓人對執政黨產生負面觀感，但屬言論自由保障的合理評論，裁定不罰。

蘇宏達因為2018年11月16日在臉書po出一段談論故宮的影片，內容談到，前故宮院長陳其南接受媒體專訪時說有一個「三階段完成故宮轉型的藍圖」來處理故宮問題，但他認為「根本是民進黨要在2025年之前，完成消滅故宮的文化大革命」，「如果民進黨繼續執政下去這個消滅故宮的文化大革並終究會到來」。

▲蘇宏達12月31日在臉書PO文說自己被警方查水表，質疑言論自由遭封殺。（圖為資料照／翻攝蘇宏達臉書粉絲專頁）

台北市警局南港分局調查後認為，故宮已經有正式澄清相關訊息，蘇宏達違反《社維法》散布謠言，足以影響公共安寧的規定，送請士林地院依法裁罰。

但法官調查，陳其南受訪談到故宮未來計畫，攸關公共利益，蘇宏達在臉書po文時，也有貼上陳受訪的網址，可見蘇是在針對陳受訪內容表達個人意見與評論，不能認定蘇「憑空捏造」，而故宮在蘇po文之後才在官網發文澄清，也不影響蘇先前的合理評論性質，也難以認定會使聽聞者產生畏懼恐慌等負面心理，達到影響公共安寧的情形，因此裁定不罰；可抗告。

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