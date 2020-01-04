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超商店員網購高檔手機　「趁機摸走裝空箱」再辦退貨

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▲桃園市楊姓男子在新北市超商擔任店員，網購手機再謊稱無人領貨退回，店家察覺有異報警處理。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市楊姓男子在新北市超商擔任店員，網購手機再謊稱無人領貨退回，店家察覺有異報警處理。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子在新北市某超商擔任店員，熟悉網路下單取貨程序，去年3月向某知名網購公司下單購買價值上萬元三星手機，到貨後趁自己當班時取走手機，再悄悄包裝後以無人領貨為由退貨，網購公司收到退貨卻發現手機不翼而飛報警處理，警方查出楊男涉嫌詐欺，檢方偵結依詐欺罪嫌將楊提起公訴。

檢警調查，住在桃園市的19歲的楊姓男子在新北市泰山區某超商擔任店員，去年3月1日在知名網購公司下單購買三星手機，價值1萬2千餘元，網購公司將手機以包裹寄送至楊指定工作的超商，楊趁自己當班時悄悄取出手機，再把包裹重新包裝放置領貨區，數日後以無人領貨為由退回網購公司。

楊男自以為神不知、鬼不覺，網購公司收到退回包裹，卻發現包裹內並無手機因而報警處理，警方根據網購公司下單、出貨到退貨等流程，察覺楊男涉有重嫌，追查楊男到案，楊男在偵訊時坦承犯行。

警方依業務侵占與竊盜罪移送，但檢方認為，楊男利用擔任店員職務之便，趁機將手機取走並非竊盜，且取走手機後未將商品占為己有，與侵占自己持有他人之物業務侵占罪構成要件不符，偵結以詐欺罪嫌提起公訴。

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